„Star Wars“- und „Batman“-Fans in Trauer: Clive Revill ist tot

Er spielte in den bekanntesten Film-Reihen unserer Zeit, nun ist Schauspieler Clive Revill von uns gegangen. Wie der „Mirror“ in Berufung auf den „Hollywood Reporter“ berichtet, ist der 94-Jährige, der unter anderem Rollen in Blockbustern wie „Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“, „Star Trek: The Next Generation“ oder „Batman: The Animated Series“ übernahm, nach einem langen Kampf gegen die Demenz in einem Pflegeheim in Sherman Oaks, Los Angeles verstorben.

Revill wurde 1930 in Wellington geboren, wurde schnell zu einem der meist gefeierten Schauspieler Neuseelands. Seine Karriere begann in den 50er-Jahren als er auf den Schauspieler Laurence Olivier und dessen Frau Vivien Leigh traf. Das Duo war von Revill so begeistert, dass sie den späteren „Star Wars“- und „Batman“-Star nach England einluden, um an der „Old Vic Theatre School“ in Bristol Schauspiel zu studieren.

Der Start einer eindrucksvollen Karriere. Clive spielte unter anderem in bekannten Formaten wie „The Twilight Zone“, „Columbo“, „Das Tagebuch der Anne Frank“, „Lois und Clark“ oder den Mel-Brooks-Komödien „Robin Hood – Helden in Strumpfhosen“ und „Dracula – Tot aber glücklich“. Seinen letzten großen Auftritt hatte Revill im Jahr 2016 in dem Film „Die Königin von Spanien“ an der Seite von Superstar Penelope Cruz. Danach zog er sich aus der Film-Branche zurück.

++ „Star Wars“-Hammer lässt deutsche Fans durchdrehen – sie haben nur eine Frage ++

In einem Video nimmt „Independence Day“-Star David Pressman rührend von seinem Kollegen Abschied: „Ich habe gerade gehört, dass mein langjähriger Nachbar, mit dem ich aufwuchs, leider verstorben ist. Clive Revill. Der Original-Imperator Palpatine in ‚Das Imperium schlägt zurück‘. Er war immer so nett zu mir und hat die besten Geschichten erzählt. (…) Legende!“

Clive Revill starb am 11. März 2025. Er hinterlässt eine Tochter.