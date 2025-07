Ozzy Osbourne (76†) im Ruhrgebiet – HIER spielte er sein letztes Konzert in Deutschland

Ozzy Osbourne, der Kult-Rocker und „Prince of Darkness“, ist mit 76 Jahren gestorben (>>> wir berichteten). Kein Wunder, dass sich nicht nur zahlreiche Stars von ihm verabschiedeten, auch die Fans trauern und nehmen öffentlich Abschied.

Doch seine Musik und sein legendärer Ruf leben weiter. Mit seiner markanten Stimme und seiner unverwechselbaren Bühnenpräsenz prägte er immerhin ganze Generationen von Metal- und Rock-Fans. Vor über zehn Jahren – also im Jahr 2012 – trat er ein letztes Mal in Deutschland auf. Hättest du gewusst, wo?

Kult-Star Ozzy Osbourne ist tot – die Trauer ist riesig

Der Tod von Ozzy Osbourne hat eine Welle der Trauer in der Musikwelt ausgelöst. Legenden wie Elton John und Rod Stewart erinnern sich an ihn nicht nur als Rockstar, sondern auch als treuen Freund und Wegbereiter, der das Genre für immer verändert hat.

Auch Alice Cooper, Gene Simmons und Schauspieler wie Jason Momoa zeigen tiefen Respekt und Dankbarkeit für Ozzy. Seine Band Black Sabbath beschreibt ihn als unvergessliche Seele, deren Verlust eine große Lücke hinterlässt.

Kein Wunder, dass ihn viele vermissen und um ihn trauern – immerhin hat er in seiner langen Karriere als Solokünstler und als Sänger von Black Sabbath mehrere Hundert Konzerte gespielt. Dabei war Osbourne ein echter Weltenbummler: Seit den späten 1960ern mit Black Sabbath und ab den frühen 1980ern als Solokünstler trat er auf praktisch allen Kontinenten auf. Auch in Deutschland spielte er häufig, so gleich mehrere Male im Ruhrgebiet.

Auf dem Tourplan standen nämlich unter anderem die Klassiker Grugahalle in Essen, König-Promenade in Oberhausen und Dortmund. Apropos Dortmund: Hier stand er zuletzt 2012 auf der Bühne.

Dortmund im Ruhrgebiet: HIER trat Osbourne das letzte Mal auf

Und eben just dieser Auftritt – genauer gesagt der am 4. Juni 2012 in der Westfalenhalle – war das letzte Mal, dass er für seine Fans in Deutschland spielte. Dieses Konzert war Teil der „Ozzy & Friends“-Tour, bei der er mit Unterstützung anderer Musiker auftrat, und sein letztes Deutschland-Gastspiel.

Das Event war ein besonderes Highlight, denn eigentlich sollte Black Sabbath dort spielen, doch wegen gesundheitlicher Probleme von Gitarrist Tony Iommi sprang Ozzy Osbourne kurzfristig ein. Seitdem gab es keine weiteren Auftritte des Rock-Ikons in NRW oder Deutschland.

Obwohl Osbourne nie wieder für ausverkaufte Hallen sorgen wird, bleibt er vielen für immer im Gedächtnis. Ganz nach dem Motto aus seinem Song „Goodbye to Romance“ werden jetzt wohl viele singen: „Goodbye everybody, I’m leaving you today, but I’ll be coming back some sunny day.“

Diese Zeile klingt nämlich wie ein Abschied, aber auch wie ein Versprechen, dass er in Erinnerung bleibt und irgendwie weiterlebt.