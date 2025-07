Ozzy Osbourne hat uns das alles eingebrockt (wir sind ihm ewig dankbar)

Eine Legende ist von uns gegangen. Mit 76 Jahren ist „Black Sabbath“-Frontmann Ozzy Osbourne am Dienstag (22. Juli) verstorben. Im Kreise seiner Familie und „umgeben von Liebe“ verließ ein Mann diese Erde, der schon immer ein bisschen wie nicht von dieser Welt wirkte.

Ozzy Osbourne war ein genialer Musiker, aber auch ein Exzentriker. Ein Mann, der sich nicht immer selbst im Griff hatte. In den 70ern geriet sein Drogen- und Alkoholkonsum außer Kontrolle. Der Musiker flog bei „Black Sabbath“ raus. Musikalisch schaffte er es auch alleine. Doch richtig durch die Decke ging der Sänger im Jahre 2002.

2002 ging „The Osbournes“ bei MTV auf Sendung

Mit seiner Frau Sharon und den Kindern Kelly und Jack ließ sich Ozzy für die TV-Show „The Osbournes“ filmen. Ein Mega-Erfolg für den ausstrahlenden Sender MTV. Ein Mega-Erfolg für die Familie Osbourne, ein Mega-Erfolg für Ozzy selbst.

Eine Szene aus der Kult-Serie „The Osbournes“. Foto: IMAGO/Capital Pictures

Und die Geburtsstunde eines ganz neuen Genres: dem Reality TV. „Vielleicht das Schlimmste, was er jemals getan hat“, scherzte US-Komiker Jack Black in seiner Rede bei Ozzy Osbournes Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame.

Ozzy Osbourne und die Geburtsstunde des Reality-TV

Ob er damit recht hat, darüber scheiden sich mutmaßlich die Geister. Klar ist aber auch, „The Osbournes“ gilt als die Geburtsstunde des Reality-TV mit prominenten Persönlichkeiten. Spätere Shows wie „The Simple Life“ mit Paris Hilton und Nicole Richie oder auch das wenige Monate nach „The Osbournes“ auf Sendung gehende „I’m a Celebrity…Get Me Out of Here“ profitierten extrem von der Beliebtheit der Osbournes.

Man kann also mit Fug und Recht sagen: „Dschungelcamp“ oder „Das Sommerhaus der Stars“ hätte es ohne Ozzys Erfolg vielleicht nie gegeben. Er hat uns all den Spaß, den diese Sendungen Jahr für Jahr bereiten, eingebrockt. Und dafür werden wir einem der größten Rock-Musiker aller Zeiten für immer dankbar sein.

Welchen traurigen Pakt Ozzy Osbourne mit seiner Frau Sharon schloss, verraten wir dir hier.