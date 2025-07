Trauer um Ozzy Osbourne: Erste Details zur Beerdigung

Seit der Todesmeldung von Ozzy Osbourne (✝76) am 22. Juli 2025 herrscht in der Medienwelt Fassungslosigkeit. Details zur Beerdigung stehen bislang noch aus. Ein Insider verrät jedoch, dass die Trauerfeier viele prominente Gäste aus der Musikbranche anziehen soll. Die Veranstaltung soll nicht nur Abschied, sondern auch ein Fest seines Lebens werden.

„Es gibt Gespräche über eine Feier zu seinem Gedenken in Birmingham, der Stadt, die ihm so viel bedeutete“, erzählt die Quelle gegenüber „The Sun„. Laut Quelle soll Yungblud (27) dabei eine zentrale Rolle spielen. „Künstler wie Yungblud, den Ozzy als Musiker sah, der das Erbe dessen, was er vor all den Jahren begonnen hatte, weiterführen könnte, werden voraussichtlich eine Rolle dabei spielen“, heißt es.

Ozzy Osbourne: Abschied in Birmingham geplant

Die öffentliche Feier wird voraussichtlich zusätzlich zur privaten Beisetzung stattfinden. Die Trauerzeremonie selbst soll im kleinen Kreis abgehalten werden. Doch viele Stars möchten Ozzy Osbourne ehren. Die Quelle erklärt: „Es gibt Hunderte von Prominenten, die ihm die letzte Ehre erweisen wollen.“

Auch die Fans zeigen ihre Wertschätzung: In Birmingham entstand ein großes Blumenmeer. Elton John (78) und Chris Martin (48) verabschiedeten sich online. Ozzy Osbourne bewegte Menschen weit über die Musikszene hinaus. Sein Einfluss ist bis heute spürbar. Obwohl Ozzy Osbourne mit düsterem Metal berühmt wurde, war er für seinen Humor bekannt.

Schon 2011 sagte er gegenüber „The Times“: „Es soll nicht um die schlechten Zeiten gehen.“ Er wollte seine Beerdigung als fröhliches Ereignis sehen, als Möglichkeit, sich zu bedanken. Ozzy Osbourne sah sein Leben als Glücksfall. Trotz Rückschlägen betonte er oft, wie viel er erlebt habe. „Deshalb möchte ich nicht, dass meine Beerdigung traurig ist, sondern dass sie eine Gelegenheit ist, ‚Danke‘ zu sagen.“ Seine letzte Feier soll genau das widerspiegeln.

