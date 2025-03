„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch fassungslos – „Die ist gemein“

In der langen Tradition der RTL-Unterhaltungsshow „Wer wird Millionär?“ durften die Zuschauer immer wieder atemberaubende Sensationen erleben. Dabei standen oft die cleveren Strategien und die ausgewiesene Cleverness der Kandidaten im Fokus.

Doch oft sind es nicht nur die riesigen Gewinne, die das Publikum in ihren Bann ziehen. Vielmehr sind es auch die unerwarteten, kuriosen Momente, die sich manchmal hinter vermeintlich einfachen Fragen verbergen.

Genau dies ereilte die Kandidatin Alexandra Kemper in der Montagabend-Episode (31. März 2025). Sie wurde mit einer besonders fiesen Frage konfrontiert, die sie vor unerwartete und große Herausforderungen stellte.

„Wer wird Millionär?“: Jauch stärkte Kandidatin den Rücken

Als sich Alexandra Kemper mental auf ihre „Wer wird Millionär?“-Erfahrung vorbereitete, hätte sie wohl nie mit diesem Schreckensszenario gerechnet. Lag es an der Nervosität oder entpuppte sich plötzlich eine unerwartete Wissenslücke?

Fest stand: Die 500 Euro-Frage „Wenn der Apotheker ‘Wiagra’ oder ‘Ibuprofän 600’ eintippt, macht er eigentlich nichts falsch, denn schließlich sind sie…?“ löste bei ihr großes Kopfzerbrechen aus. So klangen die Antwortmöglichkeiten „A: gut verträglich“, „B: rezeptfrei“, „C: ohne Nebenwirkungen“ oder „D: verschreibungspflichtig?“ für sie allesamt identisch.

Ereignete sich ein historisches Novum?

„Das war so der Moment, vor dem ich so eine Angst hatte“, platzte es aus ihr heraus. Danach bat sie Günther Jauch um tatkräftige Unterstützung. Selbstverständlicherweise waren ihm die Hände gebunden. Doch plötzlich sorgte eine überraschende Aussage für großes Aufsehen. „Ich helfe Ihnen, denn die Frage ist eine Sauerei“, richtete sich Jauch an Alexandra.

Ließ sich der renommierte Quizmaster wirklich zum ersten Mal hinreißen, die langjährigen WWM-Regeln zu brechen? Natürlich konnte er ihr nicht die richtige Antwort vorsagen. Doch als sie kurz davor war, eine falsche Lösungsmöglichkeit zu wählen, versuchte Jauch, sie mit der Aussage „Die Frage… […]… die ist gemein!“ indirekt davon abzubringen.

Hörte Alexandra auf Jauchs dezenten Hinweis oder musste sie schon verfrüht die Heimreise antreten? Die gesamte Auflösung gibt es in der aktuellen Folge von „Wer wird Millionär?“ am Montagabend (31. März 2025) zur Primetime um 20.15 Uhr. Die ganze Episode ist zudem auch bei RTL+ abrufbar.