Günther Jauch: Kurz nach „Wer wird Millionär?“ erhält er die unfassbare Nachricht

„Wer wird Millionär?“ ist DER Dauerbrenner im RTL-Programm. Bereits seit 1999 gibt es die Quizshow mit Günther Jauch als Moderator. In der heutigen schnelllebigen TV-Welt ist das verdammt lange. Doch die Sendung erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Und das zeigte sich auch am Montagabend (24. März). „Wer wird Millionär?“ befindet sich in einem kleinen Höhenflug! Das berichtet das Branchenfachportal „DWDL“. Die Quoten können sich mehr als sehen lassen. Kurz nach der Ausstrahlung gibt es für Günther Jauch und die Verantwortlichen bei RTL die gute Nachricht.

Günther Jauch und RTL haben Grund zum Jubeln

Schon in den vergangenen drei Wochen performte der Quizshow-Klassiker stark, hatte Marktanteile um die 16 Prozent in der Zielgruppe – jetzt legte „Wer wird Millionär?“ sogar noch eine ordentliche Schippe obendrauf!

+++„Wer wird Millionär?“: Studiogast stellt Jauch bloß – er reagiert sofort+++

Durchschnittlich 810.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein – macht einen hervorragenden Marktanteil von 17,8 Prozent! Bedeutet: Bester Wert seit der „3-Millionen-Euro-Woche“ im Januar! Und lässt man dieses Special aus der Wertung heraus, dann war das sogar die beste Quote beziehungsweise der beste Marktanteil der letzten fünf Jahre.

Auch interessant für dich: „Wer wird Millionär?“: DIESE berühmten Telefonjoker sorgten für Staunen

Günther Jauch und „Wer wird Millionär?“ holen starke Quoten

Insgesamt lief es für „Wer wird Millionär?“ sehr gut. Mit 3,31 Millionen Zuschauer konnte Jauch hier einen Marktanteil von 15,2 Prozent erreichen. Na, wenn das mal kein Grund zum Jubeln ist in der RTL-Redaktion!

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Bei „Wer wird Millionär?“ gibt es stets unerwartete Wendungen – so auch in der Folge am Montagabend (24. März). Es waren die ersten Fragen, die Student Vincent Eiselt (22) nervös machten. Vor der 300-Euro-Frage gesteht er Günther Jauch seine Anspannung – und dann passiert es! Mehr dazu liest du hier.