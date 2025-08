Bill Kaulitz will „Wer wird Millionär“-Joker werden: Hat sein Plan eine Schwachstelle?

Das wäre doch mal was: In der aktuellen Ausgabe (6. August 2025) von „Kaulitz Hills“ liest Bill Kaulitz die Nachricht eines Fans vor. Gretchen, so der Name der Dame, bat ihn, als ihr Telefonjoker in der RTL-Quizsendung „Wer wird Millionär?“ zu fungieren.

Eine spannende Aufgabe für den Sänger, der sich dieser durchaus gewachsen sah. Auch wenn sein Bruder Tom Kaulitz da anderer Meinung war. Er riet seinem Bruder davon ab. Doch Bill Kaulitz lässt sich nicht beirren. Es scheint, als sei ihm die Idee ans Herz gewachsen.

Wird Bill Kaulitz Telefonjoker bei „Wer wird Millionär?“

„Ich wollte schon immer Telefonjoker sein. Und mich interessiert das ganz doll, wie das funktioniert. Und ich würde jetzt einfach mal zusagen“, sagt der 35-Jährige. Da half es auch nicht, dass Tom intervenierte, dass er sich für den Anruf Zeit nehmen und dann im besten Fall auch nüchtern sein müsse.

Ich glaube, wenn ich besoffen bin, dann kann ich das noch besser“, scherzt der Sänger. Schwieriger dürfte da schon das angespannte Verhältnis zu „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch sein.

„Günther Jauch ist nicht gut auf mich zu sprechen“

„Günther Jauch ist nicht gut auf mich zu sprechen. Da muss sie sich bewusst sein. Das heißt, ich würde wahrscheinlich mit dem Telefonjoker dann so lange trotzdem warten, bis sie sagt, wer es ist. Das muss sie ja dann erst in dem Moment sagen. Das würde ich nicht schon vorher verraten, weil dann wird er dir nicht helfen. Dann wird er sofort versuchen, dich rauszukegeln, damit ich bloß nicht in der Leitung bin“, erklärt der „Tokio Hotel“-Sänger.

Doch liegt da vielleicht schon die Schwachstelle des Plans? Weiß Günther Jauch eventuell schon vorher, wer die Joker des jeweiligen „Wer wird Millionär?“-Kandidaten sind? Wir haben bei RTL nachgefragt.

Und es scheint, als könnte Bills Plan aufgehen. So verrät ein RTL-Sprecher: „Herr Jauch lernt die Kandidaten und die Telefonjoker immer erst in der Sendung kennen.“ Perfekte Voraussetzungen also, jetzt muss es Gretchen nur noch auf den berühmtesten Quizstuhl des Landes schaffen!