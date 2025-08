Bill Kaulitz wird „Wer wird Millionär“-Joker: „Günther Jauch ist nicht gut auf mich zu sprechen“

Na, das ist doch mal eine Überraschung. Anfragen an Prominente sind nicht selten. Kannst du auf meiner Hochzeit singen? Könntest du Person XY auf ihrer Geburtstagsparty überraschen? Meistens sind diese Anfragen weder ernst gemein, noch werden sie von den Promis ernst genommen. Bei „Tokio Hotel“-Star Bill Kaulitz scheint das nun anders.

In der neusten Folge seines gemeinsamen Podcasts „Kaulitz Hills“ mit Bruder Tom, verriet der Sänger, dass er von einem Fan namens Gretchen eine Nachricht bekommen habe. Diese fragte Bill Kaulitz, ob er nicht als ihr Telefonjoker bei „Wer wird Millionär?“ fungieren wolle.

Bill Kaulitz will Telefonjoker bei „Wer wird Millionär?“ werden

„Das finde ich ja wohl ganz entzückend“, freut sich der 35-Jährige sichtlich. Sein Bruder Tom jedoch hat Zweifel an der Eignung seines Zwillings. „Da würde ich dir von abraten“, so der „Tokio Hotel“-Gitarrist.

Das jedoch ließ Bill nicht gelten: „Ich wollte schon immer Telefonjoker sein. Und mich interessiert das ganz doll, wie das funktioniert. Und ich würde jetzt einfach mal zusagen.“ Er frage sich, wie das so ist, ob er den Tag über parat stehen, vor dem Telefon sitzen und warten müsse. Das bejahte Tom, gab dann aber auch zu bedenken, dass es für die potenzielle „Wer wird Millionär?“-Kandidatin mehrere Challenges gebe. „Sie muss dich erstmal erreichen, wenn du nicht besoffen bist. Das ist relativ selten, wie macht man das jetzt?“, fragt Tom.

„Wenn ich besoffen bin, dann kann ich das noch besser“

Das jedoch sieht Bill nicht als Problem an. „Ich glaube, wenn ich besoffen bin, dann kann ich das noch besser“, scherzt der Sänger. Problematisch jedoch könnte das Verhältnis zu Günther Jauch werden.

„Günther Jauch ist nicht gut auf mich zu sprechen. Da muss sie sich bewusst sein. Das heißt, ich würde wahrscheinlich mit dem Telefonjoker dann so lange trotzdem warten, bis sie sagt, wer es ist. Das muss sie ja dann erst in dem Moment sagen. Das würde ich nicht schon vorher verraten, weil dann wird er dir nicht helfen. Dann wird er sofort versuchen, dich rauszukegeln, damit ich bloß nicht in der Leitung bin“, so Kaulitz.

Schließlich könne er, wenn er in der Leitung wäre, eine kleine Anekdote über den „Wer wird Millionär?“-Moderator berichten. Na, dann sind wir ja mal gespannt.