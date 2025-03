„Wer wird Millionär?“: DIESE berühmten Telefonjoker sorgten für Staunen

Mega-Überraschung bei „Wer wird Millionär?“ auf RTL! Ein berühmter Telefonjoker sorgte in der aktuellen Folge für reichlich Aufsehen. Linda Kotzur rief den ehemalige Vizekanzler Philipp Rösler an, als sie nicht mehr weiterwusste. Und damit war sie nicht die einzige Kandidatin, die mit einem berühmten Telefonjoker in der Vergangenheit für Staunen sorgte.

Linda Kotzur probierte sich als Kandidatin bei „Wer wird Millionär?“ – und musste bei der 16.000 Euro zum Joker greifen. Sie entschied sich für den Telefonjoker. Am anderen Ende der Leitung war niemand Geringes als Philipp Rösler!

„Wer wird Millionär?“: Auch dieser Moderator war schon als Joker präsent

Moderator Günther Jauch wusste sofort, mit wem er es hier zu tun hat. Die Frage war, in welcher Stadt über 200.000 Bahamaer und knapp 5.000 Rheinland-Pfälzer leben. Die richtige Antwort lautete dabei Nassau. Kotzur und Rösler kennen sich übrigens von ihrem gemeinsamen Hobby dem Fliegen.

Doch nicht nur Rösler war als bekannter Telefonjoker zu Gast. Auch Kai Ebel wurde bei „Wer wird Millionär?“ schon einmal als Joker angerufen, wie die „tz“ berichtet. Den Sportmoderator kennt man vor allem von den Formel-1-Übertragungen bei RTL.

„Gefragt – Gejagt“-Promi geht ans Telefon

„Seine Frau ist eine sehr gute Freundin von mir“, erklärte die Tochter der Kandidatin. Die 80-jährige Helga von Vlorop aus Viersen wurde von ihr bei „Wer wird Millionär?“ angemeldet – zum Glück, denn sie quizzte sich zu 125.000 Euro. Ebel half ihr bei der 16.000 Euro-Frage. Er wusste die richtige Antwort.

Und auch Lehramtsstudent Luca Demirel hatte einen prominenten Joker im Gepäck. „Gefragt – Gejagt“-Jäger Dr. Manuel Hobinger war eine Telefonjoker-Option bei dem 26-Jährigen. „Aha. Ja, den würde ich dann schon mal gar nicht anrufen“, riet Jauch dem Kandidaten mit einem Augenzwinkern. Immerhin ist „Gefragt – Gejagt“ Konkurrenz für die RTL-Show.

Doch Demirel entschied sich letztendlich doch für den Quizmaster von der ARD – und Hobinger konnte die Frage beantworten. Promi-Joker scheinen den Kandidaten also Glück zu bringen.