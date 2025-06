„Wer wird Millionär?“: Günther Jauch schockiert – „Sind Sie wahnsinnig?“

DAS geht wahrlich unter die Haut. Bei „Wer wird Millionär?“ sorgt Kandidatin Kerstin Führer für Staunen. Seit Jahren bewirbt sie sich vergeblich, doch nun hat sie es geschafft und bringt Günther Jauch (68) direkt aus der Fassung.

Schon seit einiger Zeit träumt Kerstin von einer Teilnahme an der beliebten RTL-Show. Viele Male hatte sie sich bereits vergeblich für die Sendung beworben. Doch am Montagabend (9. Juni) kam ihr langersehnlicher Wunsch endlich in Erfüllung.

„Wer wird Millionär“: Günther Jauch

In der Überraschungsfolge zeigt Kerstin, wie ernst es ihr ist. Der Clou: Eine Quizfrage als Tattoo auf ihrem Oberschenkel, inklusive Antwortmöglichkeiten! Die Frage: „Wann soll Kerstin Kandidatin werden?“ Die Optionen: A: jetzt, B: sofort, C: unverzüglich, D: augenblicklich. Jauch ist baff und glaubt erst an einen Scherz. Doch Kerstin versichert: „Das Tattoo ist echt!“

Gestochen im September 2024, nach 15 Absagen von der Show. Ihr Ziel: Endlich auf dem heißen Stuhl sitzen. Jauch ist sprachlos. „Aber sind Sie wahnsinnig? Das kriegen Sie ja gar nicht mehr weg!“, staunt er. Kerstin bleibt cool. Für sie ist das Tattoo ein Symbol ihres Traums, nicht einfach nur Körperkunst. Der Gewinn? Nebensache. Es geht ums Erlebnis.

Am Ende nimmt Kerstin 16.000 Euro mit nach Hause. Und das ohne Jauchs „unmoralisches“ Angebot: „Ich hätte angeboten, wenn sie auf 500 Euro runterfallen, schneiden wir sie aus der ganzen Sendung raus.“ Doch Kerstin braucht keine Geheimnisse, schließlich hat sie ihren Traum wahr gemacht.

Sendung verpasst? Kein Problem! Das Überraschungs-Special von ‚Wer wird Millionär?‘ ist jederzeit in der RTL+ Mediathek abrufbar.