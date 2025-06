„Wer wird Millionär?“-Fan zockt online – plötzlich ruft Günther Jauch an

Ein Mitarbeiter tippt und rät sich durch den Büroalltag – doch plötzlich ändert sich alles. Ein ganz normaler Arbeitstag? Nicht ganz – denn aus der alltäglichen Büroarbeit wird ein spontaner Gang zum Quizpult. Was klingt wie ein Spaß, entpuppt sich als ungewöhnliche Reality-Aktion zwischen Studiokulisse und Arbeitsalltag.

Denn diese Geschichte ist anders. Sie spielt nicht nur in einem ausgeleierten Büro, sondern zugleich in einem überraschenden Setting, das bei Kandidaten und Zuschauern gleichermaßen Gänsehaut erzeugt – live bei „Wer wird Millionär„. Und es kommt noch besser: Der Quizfan muss sich plötzlich echten Fragen stellen – mit Kult-Moderator Günther Jauch.

„Wer wird Millionär?“: Vom Schreibtisch auf den Ratestuhl

René Langen arbeitet als Cutter in einer Social-Media-Agentur – und spielt nebenbei „Wer wird Millionär“ bei der Arbeit. Und das auch mehr als nur einmal, wie seine Kolleginnen bezeugen können. Seine „Spielsucht“ nervte nicht nur Kollegen, sondern auch seine Chefin Marei Stanetschek. Sie reagierte: per Einladung direkt ins Studio von „Wer wird Millionär“ – mit Live-Anruf von Quizmaster Günther Jauch!

Mit ihrem Laptop bewaffnet, betritt seine Vorgesetzte Renés Büro mit den Worten: „Hier möchte jemand mit dir sprechen!” Auf dem Bildschirm erblickt er prompt drei ihm bekannte Gesichter. Da sitzen zwei seiner Kolleginnen im berühmten „Wer wird Millionär?”-Studio gegenüber von RTL-Kult-Quizmaster Günther Jauch. Um den völlig perplexen Kandidaten abzuholen erklärt dieser: „Mein Name ist Günther Jauch, ich arbeite bei RTL und mache da eine Sendung, die sie wohl schon einigermaßen beschäftigt, die letzte Zeit.”

„Wer wird Millionär?“: Zocken, Quizzen, staunen

Der „Wer wird Millionär?“-Moderator nahm ihn sogleich unter die Lupe: „Das geht nicht, dass sie während der Arbeit immer mit der Sendung beschäftigt sind. Verstehen Sie? […] Es ist ja Arbeitszeit.” – und schickte ihn ins Taxi Richtung Quizpult. Schon bei der ersten Frage merkte er, dass Live-Quizdynamik ganz anders ist als das Spielen am Bildschirm.

Vorfreude ist die schönste Vorfreude – denn so plötzlich der Moment für René kam, so schnell ist seine Zeit auf dem berühmt berüchtigten Ratestuhl auch wieder zuende. Die 32.000-Euro-Frage lautet: „Welches Sport-Event konnte der Niederländer Mathieu von der Poel 2025 zum dritten Mal in Folge gewinnen? A: Paris-Roubaix B: US Masters C: Royal Ascot D: Vendée Globe“.

Schnell fast René einen Entschluss: „Herr Jauch, ich glaube wir können das abkürzen. Als ich heute morgen aufgestanden bin, bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich um 16.000 Euro reicher werde. Ich weiß, wie unwahrscheinlich das ist, hier auf diesem Stuhl zu landen, deswegen habe ich, obwohl ich super nervös bin, versucht, so viel davon aufzusaugen wie möglich – das habe ich auf jeden Fall. Das ist ein großes Privileg, ich kann mich nur bedanken bei meinen Mitarbeitern. Das ist der Wahnsinn, dass ich hier sitzen durfte. […] Ich nehme sehr gerne 16.000 Euro mit nach Hause, bedanke mich und sage Tschüss.“