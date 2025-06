„Wer wird Millionär“: Riesen-Aufruhr um Regelverstoß – plötzlich schaltet sich die Produktion ein

Das Zocker-Special von „Wer wird Millionär“ sorgte am Montag für Aufregung, Überraschungen und bittere Niederlagen. Gleich zwei Kandidaten mussten die Show ohne Gewinn verlassen.

Doch das war noch nicht alles! Es gab einen Regelverstoß in der RTL-Quizshow. Sogar die Produktion musste sich einschalten.

„Wer wird Millionär“: Jauch kann nicht mehr – „Traumatisiert“

Aber von vorne: Zunächst erlebte Martina Göbel einen besonders enttäuschenden Abend. Sie verlor alles, nachdem sie sich gnadenlos verzockte, und ging mit null Euro nach Hause. Moderator Günther Jauch kommentierte das Geschehen sarkastisch: „Wenn das so weitergeht, muss ich viele Geschichten aus meinem Leben erzählen, wenn hier alle weg sind.“

Auch zwei andere Spieler schafften es nicht über die Sicherheitsstufe und nahmen lediglich 1.000 Euro mit nach Hause. Jauch fasste die Situation seufzend zusammen: „Ich bin traumatisiert. Heute fallen sie ja alle wie die Fliegen von den Wänden.“

Doch das Pech riss nicht ab.

Noch am Ende der Show scheiterte Kandidatin Sophia Schubert an einer Frage, die eigentlich leicht schien. Günther Jauch wollte wissen: „Denkwürdige Ereignisse gehen redensartlich worin in? A: Emmalen, B: Ernalen, C: Annalen, D: Ingalen?“ Sophia tippte auf „D“ und fiel daraufhin auch auf null Euro zurück. Sie reagierte entsetzt: „Wie bitter!“ Jauch versprach ihr, dass sie im „Pechvögel-Special“ eine neue Chance bekommen könnte.

Für die Zuschauer war es ein Abend voller Dramatik, der nicht so schnell vergessen wird. Und dann passierte auch noch ein Regelverstoß!

„Wer wird Millionär“: Regelverstoß im RTL-Studio!

Für Florian Sauerbeck begann das Zocker-Special von „Wer wird Millionär“ mit einer komischen Szene. Noch vor der ersten Frage trat er unbeabsichtigt gegen eine Spielregel. Wie aus dem Off zu hören war, hatte er seinen Quizstuhl zu weit nach vorne geschoben. „Herr Jauch, wir müssten den Stuhl des Kandidaten ein bisschen zurückziehen. Er hat ihn zu weit nach vorne gerückt.“

Günther Jauch nahm die Situation mit Humor und sagte: „Dann ist er aber ausgeschieden!“ Nach kurzer Korrektur durch das Team durfte Florian weiterspielen und zog mit seiner Biografie die Aufmerksamkeit des Moderators auf sich.

Wie bei „Wer wird Millionär“ üblich, brachte der Kandidat außerdem eine spannende Geschichte mit. Er war schon einmal Millionär und verlor alles. Wenn du genau wissen willst, was passiert war, dann lies hier weiter >>>

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.