„Wer wird Millionär“-Kandidat war schon Millionär – doch es ist alles futsch

Eine Million Dollar Gewinn und doch keinen Cent davon in der Tasche? Genau das ist Florian passiert, einem Kandidaten bei „Wer wird Millionär“.

Der RTL-Teilnehmer erzählt in der Quizshow von seiner brisanten Erfahrung, die nicht nur ein Loch in seine Geldbörse gemacht hat, sondern auch ein Stich ins Herz gewesen sein dürfte.

„Wer wird Millionär“-Kandidat war schon mal Millionär

In der Sendung erzählt er Günther Jauch, dass er damals an der TU München geforscht hat. Sein Team vom Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik beschäftigte sich mit autonomem Fahren, allerdings auf neue Weise. Florian erklärt: „Wir sind das Thema autonomes Fahren von einer anderen Seite angegangen, und zwar über den Motorsport.“

Sein Team wollte zeigen, dass Motorsport Innovationen im Sicherheitsbereich vorantreiben kann. Deshalb entwickelten sie ein Konzept für autonomen Motorsport, flogen zu einem internationalen Wettbewerb und gewannen das Rennen tatsächlich. Florian sagt bei „Wer wird Millionär“ stolz: „Und dann haben wir gesagt: Okay, dann machen wir quasi autonomen Motorsport. Und dann sind wir rübergeflogen und haben das Rennen gewonnen!” Dabei sicherte sich das Team eine Gewinnsumme von einer Million Dollar!

Forschung statt Geld: „Wer wird Millionär“-Kandidat berichtet

Doch die Freude über das Geld hielt nicht lange an. Florian schildert bei „Wer wird Millionär“, dass das gesamte Preisgeld an die Uni ging. „Es ging natürlich alles an die Uni. Forschungsgelder. Uns blieb die Erfahrung“, sagt er und macht damit klar, dass er und sein Team keinen Gewinn für sich behalten konnten. Für Florian war der Wettbewerb jedoch eine wertvolle Erfahrung, die ihm in Erinnerung bleibt.

Wer erfahren möchte, wie Florian bei „Wer wird Millionär“ abschneidet und ob er diesmal etwas Geld für sich behalten kann, sollte die Sendung am 2. Juni um 20.15 Uhr bei RTL einschalten. Die Folge ist auch jederzeit auf RTL+ verfügbar.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.