Chaos bei „Wer wird Millionär?“: Jauch geht auf die Barrikaden – „Gibt’s nicht!“

Diese Folge von „Wer wird Millionär?“ war nichts für schwache Nerven! Während normalerweise Günther Jauch mit seinen legendären Sprüchen die Show rockt, stand am Montagabend (3. März) etwas ganz anderes im Fokus: das pure Quiz-Chaos! Fehler über Fehler, Pannen über Pannen – und am Ende ein ehemaliger Vizekanzler, der sich in peinlichem Schweigen übte.

Kein Wunder, dass sich die Zuschauer auf X kollektiv die Haare rauften!

Chaos-Show bei „Wer wird Millionär?“

Bei „Wer wird Millionär?“ war am Rosenmontag einfach der Wurm drin. Kandidat Nummer zwei, Kjell Möller, hatte sich seinen großen Auftritt wohl anders vorgestellt. Statt souverän die Fragen abzuräumen, wurde der 19-jährige Auszubildende bereits bei der 1.000-Euro-Frage in eine existenzielle Krise gestürzt. „Das ist leider ein bisschen unangenehm mit anzusehen. Glaube nicht, dass das alles gut ausgeht mit ihm“, ahnte bereits eine Userin auf X.

Möller zog schließlich den Zusatzjoker und wählte ausgerechnet die eine Person im Saal, die noch weniger Ahnung hatte als er selbst. Ergebnis: Er fiel auf 500 Euro zurück. Autsch! Ein anderer X-User drückte ihm immerhin sein Mitgefühl aus: „Der arme Kandidat.“ Jauch blieb cool – wusste aber nicht, dass das erst der Anfang war.

„Wer wird Millionär?“: Jauch geht auf die Barrikaden

Auch Kandidatin und Hobbypilotin Linda Kotzur stand kurz vor der Bruchlandung. Bereits bei der 500-Euro-Frage geriet sie ins Straucheln, woraufhin Jauch fassungslos ausrief: „Gibt’s nicht! Was ist heute hier los?!“ Doch Kotzur fing sich – bis sie zu ihrem Telefonjoker griff. Und der war kein Geringerer als Philipp Rösler, der frühere FDP-Chef und Ex-Vizekanzler.

Blöd nur: Die Kandidatin hatte keine Ahnung, dass er mal Lindners Vorgänger war. Noch blöder: Rösler hatte auf ihre Frage auch keine Antwort.

Auf Social Media lief die Kommentarspalte heiß. „Heute ist definitiv das große ‚Wer wird Millionär?‘-Idioten-Special“, schrieb ein User fassungslos. Ein anderer nahm es gelassener: „Unfassbar. Beste Ausgabe ever!“ – begleitet von vier Lach-Emojis. Immerhin hat diese chaotische Episode eines gezeigt: Egal, wie schlimm es läuft – es gibt immer jemanden, der noch weniger weiß! Und auch Günther Jauch ist manchmal einfach mit seinem Latein am Ende.