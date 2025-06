Günther Jauch: Nach „Wer wird Millionär?“ herrscht Gewissheit

Seit Jahren ist das Pfingst-Special von „Wer wird Millionär?“ fester Bestandteil des RTL-Programms: Eine Folge am Sonntag, eine am Montag, beide moderiert von Quizmaster Günther Jauch. 2025 allerdings brach der Sender erstmals mit dieser Tradition. Wie RTL schon vorab bekannt gab, flimmerte das beliebte Quizformat diesmal nur am Pfingstmontag, dem 9. Juni, über die Bildschirme.

Dem Erfolg schadete das allerdings überraschend wenig – im Gegenteil! Jauch punktete mit nur einer Ausgabe und starken Zahlen.

Nach „Wer wird Millionär?“ steht es fest

Laut dem Medienmagazin „DWDL“ verfolgten im Schnitt 2,67 Millionen Zuschauer das fast vierstündige „Überraschungs-Special“, bei dem ausschließlich Kandidaten antraten, die nichts von ihrem Auftritt ahnten. Angemeldet wurden sie etwa von Partnern oder Freunden. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte RTL damit beachtliche 14,3 Prozent Marktanteil.

Nur die „3-Millionen-Euro-Woche“ im Januar war zuletzt noch erfolgreicher – mit 3,31 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 15,2 Prozent ein echter Rekord. Dass das Überraschungsspecial nicht ganz an diesen Höhenflug anknüpfen konnte, lag wohl auch an der starken Konkurrenz.

Konkurrenz macht es „Wer wird Millionär?“ schwer

Der „Tatort“ in der ARD holte am Pfingstmontag zur Primetime insgesamt 5,95 Millionen Zuschauer und sicherte sich damit den Tagesbestwert. Und auch im ZDF lief es rund: Die Wiederholung von „Nord Nord Mord – Sievers und der erste Schrei“ erreichte 4,75 Millionen Menschen und einen Marktanteil von satten 19,1 Prozent.

Trotzdem: In der werberelevanten Zielgruppe war Günther Jauch der größte „Tatort“-Verfolger – ein echter Erfolg für RTL.

Mit dem Pfingst-Special verabschiedet sich „Wer wird Millionär?“ nun erstmal in die wohlverdiente Sommerpause. Neue Folgen gibt es wohl frühestens wieder in ein paar Wochen.