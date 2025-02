Entscheidung um „Wer wird Millionär?“ – Günther Jauch hat keine Wahl

Die Quiz-Show „Wer wird Millionär?“ ist für RTL die Sendung mit dem Kult-Status, den in der ARD der „Tatort“ innehat. Statt am Sonntagabend versammeln sich viele Stamm-TV-Zuschauer am Montagabend vor dem Fernseher, um zu sehen, wie Kandidaten bei Günther Jauch die Million gewinnen – oder eben nicht.

Der Moderator gilt dabei als Gesicht der Show, nimmt bereits seit der ersten Folge im September 1999 auf dem Stuhl des Quizmasters Platz. An diesem Montag (24. Februar) gelten für „Wer wird Millionär?“ allerdings andere Regeln als sonst.

„Wer wird Millionär?“ wird am Montagabend verschoben

Montagabend, 20.15 Uhr – das heißt für viele TV-Zuschauer Ratezeit bei RTL. Egal, welche Krisen die Welt beschäftigen oder welche Probleme die Gesellschaft hat, „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch ist für viele Menschen eine Konstante im sich immer schneller verändernden Alltag.

An diesem Montagabend (24. Februar) nach der Bundestagswahl 2025 am Sonntag müssen sich „Wer wird Millionär?“-Fans allerdings umstellen. Denn die Millionen-Show wird nicht wie üblich um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt, sondern beginnt erst um 20.30 Uhr.

„Wer wird Millionär?“: Das steckt hinter der Änderung

Grund für die Verschiebung ist ein „RTL Aktuell Spezial“, das den Titel „Deutschland nach der Wahl“ trägt. Auch, wenn die Stimmenabgabe am Sonntag um 18 Uhr beendet war, so geht die Suche nach einer neuen Regierung für Deutschland jetzt erst los. Entsprechend greift RTL mit der kurzfristigen Programmänderung ein aktuelles Thema auf, das auch am Montag noch für Emotionen und Nachrichten sorgt.

Laut Sendungsbeschreibung wird es in dem „RTL Aktuell Spezial“ um den zurückliegenden Wahltag gehen. Gespickt wird das Ganze mit Interviews und Hintergrundinformationen, auch die Reaktionen der Spitzenkandidaten und Parteien werden analysiert. „Wer wird Millionär?“-Moderator Günther Jauch hatte bei dieser Programmentscheidung zwar wohl kein Mitspracherecht, dürfte die aktuelle Reaktion von RTL aber dennoch unterstützen. Schließlich ist der 68-Jährige selbst politisch interessiert, moderierte sogar das „Quadrell“ der Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel eine Woche vor der Wahl.

Wer es allerdings nicht aushält, bis „Wer wird Millionär?“ um 20.30 Uhr im linearen Fernsehen läuft, der kann die neue Folge bereits vorher auf RTL+ sehen.