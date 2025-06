Kein DFB-Pokal im ZDF? Claudia Neumann wird deutlich – „Mich überrascht gar nichts“

Es war ein echter Paukenschlag im Kampf um die Übertragungsrechte des DFB-Pokals! Während sich die ARD eines der beiden Free-TV-Pakete ab der Saison 2026/27 sichern konnte, geht das ZDF leer aus. Der DFB hat das Zweite und somit letzte frei empfangbare Paket vorerst nicht vergeben.

Eine Entscheidung, die vielerorts für Verwunderung sorgte, schließlich entgehen dem DFB somit nicht nur wichtige Einnahmen, sondern auch dem ZDF ein wichtiges Zugpferd in puncto Live-Sport-Übertragung. Für Kommentatorin Claudia Neumann kommt diese Entscheidung jedoch alles andere als überraschend.

ZDF: Claudia Neumann übt Kritik an Sportrechte-Markt

Für Neumann wird die kommende DFB-Pokal-Saison die wohl vorerst Letzte am ZDF-Mikrofon sein, im Anschluss bleibt ihr nur noch die Rolle als Zuschauerin. Im Interview mit mit dieser Redaktion ließ es die 61-jährige Kommentatorin in Zuge dessen nicht nehmen, den „immer umkämpfter“ gewordenen Sportrechte-Markt scharf zu kritisieren.

So gab Neumann zu Protokoll: „Es gibt inzwischen so viele Mitbewerber neben den etablierten TV-Sendern. Das sind private Wirtschaftsunternehmen, die auf den Markt gehen und das Business verändern.“ Ob sie die neuesten Entwicklungen nun überraschen? „Mich überrascht gar nicht in diesem Sektor. Auch die Sportberichterstattung im Bewegtbildsegment erlebt gerade ein großes Maß an Veränderung“, so Neumann deutlich.

Zu hohe Preisvorstellungen des DFB?

Für die Gründe zum DFB-Pokal-Aus des ZDF gab es zuletzt verschiedene Theorien. Vor allem die hohen Preisvorstellungen des DFB für seine Live-Rechte dürften jedoch eine wichtige Rolle spielen. „Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk muss natürlich sensibel überprüft werden, welche Ausgaben verantwortlich sind“, erklärt die Kommentatorin gegenüber dieser Redaktion.

Möglicherweise ist in dieser Causa das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Das zweite Free-TV-Paket des DFB ist nach wie vor ohne Eigentümer. Es bleibt abzuwarten, ob das ZDF am Ende doch noch auf den letzten Drücker zuschlägt.