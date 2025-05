ZDF ändert Programm – Krimi-Fans schauen erneut in die Röhre

Bereits am 24. Mai 2025 mussten Krimi-Fans auf ihr Lieblingsprogramm im ZDF verzichten, nun ereilt sie das Schicksal erneut. Denn der öffentlich-rechtliche Sender hat abermals den Sendeplatz für ein anderes Event geräumt.

Für gewöhnlich können sich ZDF-Zuschauer Samstagabends zur Primetime auf Filmreihen wie „Helen Dorn“, „München Mord“, „Wilsberg“ oder auch „Conti“ freuen. Doch am 31. Mai 2025 läuft hier ein anderes Format, das jedoch nicht weniger Spannung verspricht.

ZDF zeigt Krimi der anderen Art

Schon in der Vorwoche lief abends im ZDF kein neuer Krimi. Stattdessen wurde das DFB-Pokal-Finale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart ab 19.25 Uhr ausgestrahlt. Im Anschluss lief dann die Dokumentation „Hummels – La Finale. Mit Tommi Schmitt“ über Ex-Nationalspieler Mats Hummels.

Doch an Spannung und Dramatik fehlte es dem Format auch nicht, denn nachdem der Erstligist zunächst klar dominierte und 4:0 in Führung ging, folgte eine Aufholjagd des Underdogs. Auch wenn es mit 2:4 am Ende nicht für die Sensation reichte. Der nächste „Krimi“ dieser Art könnte ZDF-Zuschauer nun auch am Samstagabend (31. Mai) erwarten – allerdings auf internationaler Ebene.

Krimi-Rückkehr in der nächsten Woche

Ab 20 Uhr wird das Champions-League-Finale übertragen, in dem sich Paris Saint-Germain und Inter Mailand gegenüberstehen. Um 21 Uhr ist Anstoß in der Allianz-Arena in München. Während der 20-fache italienische Meister Inter Mailand auf dem Weg ins Finale sogar den FC Barcelona aus dem Turnier schmiss, hofft der PSG auf seinen ersten CL-Sieg in der Vereinsgeschichte.

Wer jedoch so gar keine Lust auf Fußball hat, kann einfach rüber zur ARD schalten. In dem Krimi „Steierschuld“ wird die Leiche einer jungen Studentin gefunden. Für die Ermittler ein mysteriöser Mordfall, den es zu lösen gilt. Aber keine Sorge, denn ab dem 7. Juni sind auch die Kommissare bei „Ein starkes Team – Sterben auf Probe“ im ZDF wieder im Einsatz.