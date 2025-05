Borussia Dortmund: Riesen-Schritt Richtung CL – doch DAS bremst die Euphorie

Aktuell läuft alles rund bei Borussia Dortmund. Naja, fast alles. Der Kurs auf die Champions League ist nach einem starken Auftreten in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (4:2) weiter gesetzt. Der Aufwärtstrend unter Niko Kovac setzt sich fort. Und doch hält das Spiel bei der Werkself eine bittere Gewissheit für BVB-Fans bereit.

Denn eines ist nach dem Sieg in Leverkusen auch klar: Am Ziel ist Borussia Dortmund noch nicht. Es braucht in jedem Fall einen Heimerfolg im letzten Saisonspiel gegen Holstein Kiel (17. Mai, 15.30 Uhr), um die Champions League zu sichern. Genau in dieses entscheidende Spiel müssen die Schwarzgelben mit einer dicken Hypothek gehen.

Borussia Dortmund: Führungsspieler fehlt

Einer der führenden Köpfe hinter dem Aufschwung beim BVB ist Pascal Groß. Der deutsche Nationalspieler ist fest gesetzt in Kovacs Mittelfeld. Doch auf ihn muss der Dortmunder Chefcoach nun im letzten Saisonspiel verzichten. Denn der 33-Jährige Stammspieler holte sich in Leverkusen die fünfte gelbe Karte ab. Groß wird gegen Kiel fehlen. Sein Ersatz eine schwierige Aufgabe.

Marcel Sabitzer, Felix Nmecha und Salih Özcan könnten die Position im zentralen Mittelfeld ebenfalls bekleiden. Allerdings zeigten sich alle in der gesamten Saison nicht wirklich leistungsstark. Auch Groß hatte lange Probleme, ist inzwischen aber wieder aus dem Loch gestiegen und zu einem Leistungsträger gewachsen. Kovac muss also einen qualitativen Rückschritt in seinem Kader hinnehmen.

Trotzdem dürfte vorerst die Euphorie in Dortmund überwiegen. Dass man in dieser Saison noch realistisch um die Champions League mitspielen würde, hätten vor einigen Monaten wohl nur echte schwarzgelbe Optimisten zu hoffen gewagt. Jetzt steht der große Showdown am letzten Spieltag an. Dabei sorgt die Spielansetzung der DFL für zusätzlichen Optimismus beim BVB.

Gute Ausganssituation vor letztem Spieltag

Während man mit den sicher abgestiegenen Störchen aus Kiel einen auf dem Papier machbaren Gegner vor der Brust hat, werden sich Freiburg und Frankfurt die Punkte gegenseitig wegnehmen. Alles angerichtet also für eine schwarzgelbe CL-Feier oder doch eine ganz trügerische Falle? Beim BVB dürfte man „machbare“ Gegner im letzten Saison-Heimspiel noch in übler Erinnerung haben.

Für Fans von Borussia Dortmund wie auch für Pascal Groß wird es eine passive Zitterpartie am letzten Bundesliga-Spieltag. Bis dahin dürfte sich Kovac den Kopf zerbrechen, wie er den defensiven Mittelfeldakteur im Bundesliga-Endspiel ersetzt bekommt. Alternativen wären mit Sabitzer, Nmecha und Özcan durchaus vorhanden. Doch in der gleichen Qualität wie zuletzt Groß? Das bleibt abzuwarten.