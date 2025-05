Borussia Dortmund: Moukoko vor dem Aus – jetzt werden seine Transfer-Pläne enthüllt!

Auf der Stürmerposition hat Borussia Dortmund derzeit mal so gar keine Probleme. Mit Serhou Guirassy hält man einen absoluten Top-Stürmer in den eigenen Reihen, der dem BVB Tore am Fließband beschert.

Youssoufa Moukoko dürfte dagegen keine Rolle mehr in den Dortmunder Planungen spielen. Das einstige Wunderkind ist inzwischen in der fußballerischen Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und dennoch wird er nach Saisonende wieder zu Borussia Dortmund zurückkehren – zumindest vorerst!

Borussia Dortmund: Moukoko will erneut ins Ausland

Denn wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll Moukoko keinesfalls beim BVB bleiben wollen. Viel mehr plant der 20-Jährige einen Wechsel nach Spanien. Dort will der deutsche U21-Nationalspieler Spielzeit sammeln und seine Karriere wieder rehabilitieren. Zuletzt war Moukoko beim OGC Nizza kaum noch zum Zug gekommen, seine letzten Einsatzminuten sammelte der Stürmer im Februar.

Trotz der ausbleibenden Spielpraxis an der französischen Riviera scheint Nizzas Trainer Franck Haise mit dem Spieler zufrieden zu sein: „Er trainiert gut, aber es ist nicht einfach. Wir haben sechs, sieben, acht Spieler im Sturm. Ich muss Entscheidungen treffen und kann nicht ständig neue Spieler bringen. Aber noch einmal, ich lobe die Einstellung, die er jeden Tag an den Tag legt.“ Worte, die Moukoko in Dortmund noch helfen könnten.

Mit Moukoko zur Klub-WM?

Demnach ist es nicht ausgeschlossen, dass das Eigengewächs mit dem BVB im Sommer zur Klub-WM fahren könnte. Ein solches Modell soll man in der Dortmunder Chefetage prüfen, denn hinter Guirassy ist die Personalsituation derzeit etwas dünn. Zu einem Ergebnis sollen die Überlegungen aber noch nicht geführt haben.

Am Ende dürfte ein Wechsel nach Spanien für Moukoko wohl die letzte Chance sein, sich auf großer Bühne noch einmal zu beweisen. Sollte er sich in der La Liga erneut nicht durchsetzen können, dürften die Optionen in Zukunft nicht gerade attraktiver werden.