Borussia Dortmund macht Verkündung: Messi-Fans hören ganz genau hin

Lionel Messi und der BVB – auf dieses Aufeinandertreffen mussten die Fans von Borussia Dortmund lange warten. Gut, über weite Phasen der Saison dürfte es den Fans ganz recht gewesen sein, nicht gegen einen achtmaligen Weltfußballer ran zu müssen. Wieso ausgerechnet die Klub-WM hierfür nun die Berührungspunkte schafft?

Am 17. Juni startet Borussia Dortmund in das Turnier. Erster Gegner: Fluminense Rio de Janeiro. Doch bis dahin müssen sich die Dortmunder angemessen fit halten. Dafür hat der Verein nun bekannt gegeben, wo man in den USA sein Trainingszentrum beziehen wird. Man nistet sich quasi direkt im Wohnzimmer von Weltstar Lionel Messi ein.

Borussia Dortmund: „Hervorragende Bedingungen“ in Miami

Denn „das Trainingsgelände von Inter Miami bietet in Florida hervorragende Bedingungen“ für den BVB und seine Spieler, erklärt Sportdirektor Sebastian Kehl. Im Florida Blue Training Center werden sich die Schwarzgelben „optimal auf die Spiele vorbereiten können“. Das verkündete der Verein auf seiner Website. Doch alleine sind sie dabei nicht.

Auch Inter Miami rund um Superstar Lionel Messi nimmt am Turnier teil und nutzt selbstverständlich das eigene Trainingszentrum zur Spielvorbereitung. Könnte ganz schön eng werden, obwohl man bestens ausgestattet ist. Erst 2020 errichtet, strotzt das Trainingszentrum in Miami vor moderner Ausstattung.

Es verfügt über ein Fitnessstudio, diverse hochmodern ausgestattete Behandlungs- und Hydrotherapieräume und ein Performance-Labor. Hinzu kommen eine voll ausgestattete Küche, Cafeteria und Lounge-Bereiche. Wer Abends den Abwasch machen muss, entscheiden beide Teams dann wohl auf dem Platz.

Vorerst kein Pflichtspiel gegen Inter Miami

Obwohl es in der Gruppenphase zu keinem Pflichtspiel zwischen der Borussia und Inter Miami kommt, wird man sich während der Klub-WM also mehrfach über den Weg laufen. Für Fans sicher ein zusätzlicher Anreiz, ihrem BVB in die USA hinterher zu reisen.

Spannend dürfte das Turnier für Borussia Dortmund allemal werden. Die Mannschaft von Niko Kovac präsentiert sich aktuell in bestechender Form und könnte also auch bei der Klub-WM für eine echte Überraschung sorgen. Und wer weiß, vielleicht erhält auch Leo Messi dann seine große Lehrstunde auf dem Trainingsplatz.