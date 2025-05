Borussia Dortmund legt sich fest! Chukwuemeka-Entscheidung gefallen

Die Transfer-Planungen von Borussia Dortmund dürften derzeit immer weiter voranschreiten. Die Aussicht, in der kommenden Saison doch noch in der Champions League spielen zu können, spielt dem BVB dabei in die Karten.

So gerät etwa die Verpflichtung von Rayan Cherki wieder in Sichtweite. Eine Personalie, die inmitten dieser Spekulationen jedoch häufig in Vergessenheit gerät, ist Carney Chukwuemeka. Die große Frage: Wie geht es mit der BVB-Leihgabe weiter? Nun hat Borussia Dortmund offenbar eine Entscheidung getroffen.

Borussia Dortmund: Wende um Chukwuemeka

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, nach denen Chukwuemeka trotz zahlreicher Ausfälle in Dortmund bleiben soll. Das Talent der Chelsea-Leihgabe war jedenfalls unbestritten. Dennoch blieben die Zweifel an seinem Fitnesszustand und seiner Verletzungsanfälligkeit. Dazu der hohe Preis für den Engländer: Die Kaufoption soll bei rund 35 Millionen Euro liegen.

Warnzeichen, die die Dortmunder Bosse offenbar zum Umdenken bewegt haben. Denn wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll man sich in der Chefetage des BVB darauf verständigt haben, von einer Verpflichtung des 21-Jährigen abzusehen. Demnach soll auch ein erneutes Leihgeschäft von Chukwuemeka, das für den BVB auf finanzieller Ebene sicher zu stemmen wäre, kein Thema sein.

Chukwuemeka-Ersatz schon gefunden?

Auf der Suche nach einem Ersatz für den abtrünnigen Mittelfeldgestalter dürfte Borussia Dortmund indes schon fündig geworden sein. Jobe Bellingham steht auf dem schwarz-gelben Wunschzettel wohl ganz oben, sein Transfer dürfte in den kommenden Wochen oberste Priorität haben. Niko Kovac, Lars Ricken und Sebastian Kehl sollen sogar schon extra auf die Insel geflogen sein, um den Youngster von einem Wechsel zu überzeugen (wir berichteten).

Chukwuemeka wird dagegen keine Zukunft in Dortmund haben. Nach gerade einmal zwölf Einsätzen wird das Heimspiel gegen Holstein Kiel (Samstag, 17. Mai, 15.30 Uhr) sein letztes Spiel im schwarz-gelben Trikot sein.