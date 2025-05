Borussia Dortmund vor Triple-Transfer? Bosse gehen in die Offensive

Wie stark Borussia Dortmund im Sommer auf dem Transfermarkt zuschlagen wird, hängt von der Teilnahme an der Champions League ab. Erreicht der BVB die Königsklasse, ist das auch für viele Spieler ein Grund, sich dem Revierklub anzuschließen.

Gerüchte gab es zuletzt immer wieder über mögliche Transfers. Nun soll Borussia Dortmund an gleich drei Top-Talenten interessiert sein. Die BVB-Verantwortlichen machen in Sachen Verstärkung ernst.

Borussia Dortmund: Dreifach-Transfer?

Spieler wie Rayan Cherki oder Jobe Bellingham wurden in den vergangenen Wochen immer wieder genannt. Borussia Dortmund will diese beiden Spieler unbedingt haben. Jetzt kommen wohl noch drei weitere Talente dazu, die der Bundesligist in der nächsten Sommer-Transferperiode verpflichten will.

Wie „Sky“ berichtet, wäre da zum einen der 17-jährige Mikey Moore von Tottenham Hotspur. In der laufenden Saison stand er schon in 18 Pflichtspielen im Einsatz und sorgte sowohl auf dem linken Flügel, aber auch als Zehner und als Stürmer für Furore. Bei den Spurs besitzt er allerdings noch einen Vertrag bis 2027 und wird auch von einigen anderen Premier-League-Vereinen beobachtet. Der BVB muss also Überzeugungsarbeit leisten.

Viel Konkurrenz gibt es auch bei Juan Gimenez. Der Innenverteidiger von Rosario Central aus Argentinien wird vor allem vom FC Arsenal heiß umworben. Der Vertrag läuft zum Jahresende aus, deshalb ist ein Transfer in diesem Sommer sehr wahrscheinlich, damit er seinem Klub noch einige Millionen einbringen könnte. Der BVB beobachtet den U20-Nationalspieler.

Top-Talente im BVB-Visier

Und dann wäre da auch noch Victor Froholdt. Mit 19 Jahren absolvierte er bereits 50 Pflichtspiele in dieser Saison für den FC Kopenhagen. Der Mittelfeldspieler gilt als eines der größten Talente Europas. Borussia Dortmund soll mit seinem Management bereits konkrete Gespräche geführt haben.

Aber auch hier gibt es noch andere Interessenten. Vor allem aus der Bundesliga bekommt der BVB Konkurrenz: Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt wollen ihn haben. Beide Teams haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie auf junge Talente setzen. Wer wohl den Zuschlag bekommen wird?

