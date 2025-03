„Wer wird Millionär?“: Studiogast stellt Jauch bloß – er reagiert sofort

Er ist der Quiz-Master schlechthin im deutschen Fernsehen, verhilft Kandidaten seit Jahren zum großen Gewinn im TV und ist dabei in der Regel die Ruhe in Person. Doch am Montagabend (17. März) fuhr selbst Günther Jauch kurz aus der Haut!

In der neuesten Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ läuft zunächst alles nach Plan. Kandidatin Natalie, Krankenkassenfachwirtin aus Nürnberg, nimmt auf dem berühmten Ratestuhl Platz und setzt auf die Vier-Joker-Taktik. Doch bei der 16.000-Euro-Frage zu „Der Glöckner von Notre-Dame“ gerät sie ins Straucheln und greift gleich doppelt in die Joker-Kiste: Erst 50:50, dann das Publikum.

Hier kommt Studiogast Alexander ins Spiel – und mit ihm ein denkwürdiger Schlagabtausch mit Moderator Jauch höchstpersönlich!

„Wer wird Millionär?“: Studiogast feuert los

Joker aus dem Publikum verhalfen so manchen Kandidaten bei „Wer wird Millionär?“ schon zum großen Gewinn. So möchte auch Studiogast Alexander Teilnehmerin Natalie aushelfen und ist sich sicher, die richtige Antwort auf die Frage zu kennen. Doch bevor es dazu kommt, stolpert er über die französische Aussprache von Victor Hugo. Jauch, bekannt für seine Sprüche, kann sich einen Kommentar nicht verkneifen.

„Hab nie Französisch in der Schule gehabt“, verteidigt sich der Studiogast. „Ich auch nur in Maßen“, gibt Jauch zurück. Und dann passiert es: Ein Satz, der Jauch aus der Reserve lockt!

„Wer wird Millionär?“: Jauch räumt mit Gerüchten auf

„Abidurchschnitt 3,4, Herr Jauch!“, feuert Alexander plötzlich los. Jauch hakt sofort nach: „Sie?“ – „Nein, Sie!“, behauptet der Gast mit voller Überzeugung. Das kann der Quiz-Master so natürlich nicht stehen lassen! „Nein. Das ist eine Verleumdung. Das bestreite ich. Niemals! Ich weise das mit Abstand und Empörung zurück!“

Statt den Abischnitt einfach abzutun, sorgt Jauch für maximale Transparenz: „Mit dieser Gräuel-Propaganda, die hier heute wieder verbreitet wird, räume ich jetzt mal endgültig auf: Ich hatte einen Abiturdurchschnitt von 3,1.“ Die Steilvorlage lässt sich Alexander nicht entgehen: „Aber Herr Jauch, das ist ja jetzt auch nicht viel besser, oder?“ Jauch bleibt cool, und kontert: „Ich wollte nur präzise sein.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Am Ende zeigt das Abi-Geplänkel trotz allem: Egal, ob 3,1 oder 3,4 – als Moderator mit einer glatten Eins in Schlagfertigkeit bleibt Jauch unantastbar!