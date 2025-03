Kandidat unterbricht „Wer wird Millionär?“ – Jauch schaut in die Röhre

Bei „Wer wird Millionär?“ wird am Montagabend (24. März) wieder geraten, was das Zeug hält. Klar, dass die Kandidaten dabei auch mal ihren menschlichen Bedürfnissen während der Fragerunde nachgehen müssen. Für den Durst steht ein Wasserglas bereit und die Werbepausen können für die restliche Erholung sorgen. Doch nicht immer kommt eine Unterbrechung dann, wenn man sie dringend benötigt. So auch bei Kandidat Vincent. Der musste nämlich kurzerhand das stille Örtchen aufsuchen.

Aber dafür muss der Student erst einmal an Jauch vorbei!

„Wer wird Millionär?“: Kandidat muss unterbrechen

Es waren die ersten Fragen, die Student Vincent Eiselt (22) besonders nervös machten. Vor der 300-Euro-Frage gesteht er Günther Jauch seine Anspannung – und dann passiert es! Der Druck steigt, nicht nur wegen der Quizfragen.

Denn während es bei „Wer wird Millionär?“ normalerweise um Wissen und Nervenstärke geht, steht diesmal ein anderes Problem im Mittelpunkt: Die Blase des Kandidaten! Denn was tun, wenn die Natur ruft, mitten in der Quizshow? Das musste auch Kandidat Vincent erleben und der blieb ganz pragmatisch: Er fragte Jauch einfach nach einer Toilettenpause! Der Moderator reagiert gewohnt schlagfertig!

„Könnte ich mal auf die Toilette gehen? Das drückt ganz schön, ich muss pullern!“, flüstert Kandidat Vincent gut hörbar ins Mikro. „Ja, ausnahmsweise“, reagiert Jauch prompt. Doch wer den Moderator kennt, weiß: Ohne Spruch kommt hier niemand davon!

+++Günther Jauch: Nach „Wer wird Millionär“ hat er Gewissheit+++

„Wir ziehen dann alle fünf Minuten 200 Euro ab!“, so Jauch. Ernst oder doch nur ein humorvoller Seitenhieb? Das Publikum lacht schonmal, Jauch bleibt alleine am Ratepult zurück – und Vincent sprintet aus dem Studio!

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Kurzzeitig sitzt Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ alleine da und schaut wohl erst einmal in die Röhre. Doch wie lange dauert Vincents Notfallstopp? Und was treibt der Moderator in der Zwischenzeit?

RTL zeigt es am Montagabend, 24. März, ab 20.15 Uhr im TV und auch in der RTL+-Mediathek.