ProSieben: Zuschauer gucken in die Röhre – Änderung steht bevor

Lange dauert es nicht mehr, bis das TV-Format „taff“ bei ProSieben sein 30-jähriges Jubiläum feiert: Ende Mai ist es so weit. Mehrere Jahrzehnte war es im Vorabendprogramm eine feste Größe.

Daran wird sich vorerst auch nichts ändern – ganz im Gegenteil. ProSieben-Zuschauern steht nämlich eine Änderung bevor, die viele Formate betreffen wird.

ProSieben: Änderung steht bevor

Ab dem 28. April wird „taff“ laut dem Branchendienst „DWDL“ für ganze zwei Wochen 20 Minuten länger ausgestrahlt. Dabei bleibt der Sendezeitpunkt um 17 Uhr aber bestehen. So können die TV-Zuschauer das Lifestyle-Format statt obligatorischer 60 Minuten nun 80 Minuten verfolgen.

„’taff‘ ist für mich ein Herzstück von ProSieben. Der Sendung gelingt es, seit drei Jahrzehnten den Zeitgeist zu treffen und unser Publikum mit einer einzigartigen Mischung aus Information und Unterhaltung zu begeistern“, begründete ProSieben-Senderchef Hannes Hiller die Entscheidung.

„Die Simpsons“-Fans erhalten traurige Nachricht

Es ist jedoch nicht die einzige Veränderung: Fans der Kult-Sitcom „Die Simpsons“ werden besonders stark betroffen sein. So wird ab Ende April eine Folge aus dem Programm gestrichen.

Und auch das Nachrichtenformat „Newstime“ ist von der Programmänderung betroffen. Demnach verschiebt sich der Beginn von 18 Uhr auf 18:20 Uhr. Außerdem werden die Nachrichten 20 Minuten statt ursprünglicher 10 Minuten dauern.

Schlussendlich sei es durchaus denkbar, dass die Änderung auch länger bestehen bleibt. Im Vergleich zu „Die Simpsons“, die in letzter Zeit immer schlechtere TV-Quoten verzeichneten, bietet „taff“ trotz sinkender Zuschauerzahlen weiterhin mehr Verlässlichkeit. So lag sie mit rund 10 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen deutlich höhere Werte als die Zeichentricksendung, die nur unter acht Prozent lag.