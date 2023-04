König Charles: Vor Krönung – Pläne kurzfristig umgeschmissen

Damit hat wohl nicht einmal König Charles III. höchstselbst gerechnet. Wobei auch bezweifelt werden darf, dass er überhaupt etwas davon mitbekommt. Doch sei es drum. Am 6. Mai 2023 ist es endlich so weit. König Charles III. wird offiziell gekrönt.

Es wird ein Jahrhundertereignis, das in London von unzähligen TV-Stationen in die ganze Welt getragen wird. Auch Sat.1 wird die Krönung von König Charles III. seinen Zuschauern nahebringen. Und das mit zwei Moderatoren, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte.

Joko und Klaas berichten über die Krönung von König Charles III.

So dürfen (oder vielleicht müssen) die Moderatoren Joko und Klaas, die eigentlich bei ProSieben angestellt sind, ihre Künste bei den Senderkollegen von Sat.1 unter Beweis stellen. Von Sat.1 heißt es dazu: „Das ist die Krönung! Wenn Sat.1 am Samstag, 6. Mai, ab 9.30 Uhr live von der Krönungszeremonie von Charles III. berichtet, werden die Zuschauer teilweise auch auf zwei Kommentatoren stoßen, die sie dort nicht unbedingt erwarten: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Warum? ProSieben hat in der ersten Folge der neuen Staffel von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gewonnen. Jetzt müssen sich die beiden Moderatoren ganz in den Dienst des Senders stellen.“

Los geht es bereits ab 11 Uhr. Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling jedenfalls ist schon extrem begeistert: „Das wird ein Festtag in Sat.1! Das ganze Team freut sich auf die Krönung von Charles III. Dazu können sich die Zuschauer:innen auf ein besonderes Bonbon freuen: Erstmals sind Joko & Klaas eine Stunde in Sat.1 zu sehen. Sie werden den Anlass in einer königlichen Tea Time aus einem Berliner Studio angemessen begleiten.“

Doch Joko und Klaas werden natürlich nicht alleingelassen. In London sind „Frühstücksfernsehen"-Star Marlene Lufen, Charlotte Gräfin von Oeynhausen, Heinrich Prinz­­­­ von Hannover, Major William Hunt (Zeremonienmeister und Kenner der militärischen und königlichen Formalitäten) sowie Ross Antony im Studio. Direkt von der Westminster Abbey berichten Karen Heinrichs und Benjamin Bieneck von der Krönungszeremonie. Reporter Benedikt Amara meldet sich vom Buckingham Palace.