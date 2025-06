Seltenes Foto von Prinz William: König Charles rührt mit Geburtstagsgruß

Das britische Königshaus hat Prinz William herzlich zum Geburtstag gratuliert. König Charles III. ehrte seinen Sohn mit einem besonderen Foto. Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der „Royal Family“ wurde ein bisher unbekanntes Porträt veröffentlicht. Die Nachricht dazu: „Alles Gute zum Geburtstag an den Prince of Wales!“

Das Bild zeigt William in einer idyllischen, ländlichen Umgebung. Er sitzt entspannt, sein Blick schweift in die Ferne. Der Prinz trägt ein hellblaues Hemd und eine marineblaue Hose. Sein mittlerweile vertrauter Bart rundet das Erscheinungsbild ab.

Prinz William feiert 43. Geburtstag

Die „Daily Mail“ berichtet, dass dieses Foto bisher unveröffentlicht war. Ein schöner Einblick in das private Leben des Thronfolgers. Der Ehemann von Prinzessin Kate, die im Januar ebenfalls 43 Jahre alt wurde, scheint die Ruhe zu genießen. Doch ob William an seinem Geburtstag wirklich zur Ruhe kommt, ist fraglich.

Hinter ihm liegt eine ereignisreiche Woche. Am vergangenen Wochenende stand die „Trooping The Colour“-Militärparade zu Ehren von König Charles auf dem Programm. Am Montag (16. Juni) nahm er an der Order-of-the-Garter-Zeremonie teil. Und am Mittwoch (18. Juni) besuchte er das berühmte Pferderennen Royal Ascot – diesmal ohne seine Frau Kate.

Trotz des vollen Terminkalenders bleibt William gelassen. Er ist bekannt für seinen Einsatz und seine Hingabe zu seinen royalen Pflichten. Doch an seinem Geburtstag dürfte er sich sicherlich ein wenig Entspannung gönnen.

Royals-Fans wünschen Prinz William in den sozialen Netzwerken ebenfalls alles Gute und hoffen, dass er seinen Tag in vollen Zügen genießen kann!

