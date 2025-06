„Backstreet Boys“-Star Nick Carter teilt Foto – Fans haben nur eine Sorge

In den 90er-Jahren brachte Nick Carter gemeinsam mit den „Backstreet Boys“ weltweit Teenie-Herzen zum Schmelzen. Heute, gut drei Jahrzehnte später, bereitet sich die legendäre Boyband auf ein großes Comeback vor. Und das mit einer spektakulären Konzertreihe im „The Sphere“ in Las Vegas. Doch während die Vorfreude auf die Shows wächst, sorgt Carters neues Erscheinungsbild in den sozialen Medien für Diskussionen.

Fotos des Boyband-Sängers beunruhigen seine Fans vor allem wegen seiner veränderten Optik.

Fans in Sorge um „Backstreet Boys“-Star

Nick Carter hat vor Kurzem sein Soloalbum „Love Life Tragedy“ veröffentlicht, das er im Herbst auch live präsentieren möchte. Derzeit aber liegt der Fokus voll auf den Proben mit seinen Bandkollegen. Im Juli wollen die „Backstreet Boys“ in Vegas an mehreren Abenden hintereinander auftreten.

Carter gibt auf Instagram bereits erste Einblicke hinter die Kulissen, inklusive Selfies und Proben-Schnappschüsse. Ein Foto vom 19. Juni zieht dabei besonders viel Aufmerksamkeit auf sich: Carter wirkt deutlich schlanker als noch vor wenigen Monaten. „Sauge vor den Proben heute die Hitze in Vegas auf“, schreibt er dazu. Doch viele seiner Follower zeigen sich beunruhigt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Backstreet Boys“-Star: Kommentare überschlagen sich

In den Kommentaren häufen sich besorgte Stimmen wie: „Er sieht sehr ungesund aus“, „Du bist zu dünn!“ oder „Bitte pass auf dich auf.“ Ein Nutzer spekuliert sogar: „Vielleicht nimmt er Ozempic?“

++ Auch interessant: Hurricane 2025: Fans werden schnell hellhörig – „Unsere größte Sorge aktuell“ ++

Das umstrittene Diabetes-Medikament, das inzwischen häufig zum Abnehmen genutzt wird, soll Carter jedoch laut dem US-Portal „PageSix“ nicht genommen haben. Stattdessen habe der Sänger für die Shows ein knallhartes Trainingsprogramm durchgezogen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„US Weekly“ zitiert einen Insider: „Nick tanzt aktuell zwölf Stunden täglich, fünf Tage die Woche.“ Und das offenbar schon seit zwei Monaten. Schließlich wollen die „Backstreet Boys“ in Las Vegas nicht nur Nostalgie liefern, sondern eine Performance, die selbst langjährige Fans umhaut.