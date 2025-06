„Dschungelcamp“-Star Rainer Langhans feiert 85. Geburtstag – jetzt hat er nur einen Wunsch

Rainer Langhans prägte die 68er-Bewegung wie kaum ein anderer. Heute ist er schwer krank und blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Seinen 85. Geburtstag (19. Juni) feierte der ehemalige „Dschungelcamp“-Kandidat dennoch mit Lebensfreude und mit einem Herzenswunsch: die Versöhnung mit seiner einstigen Liebe Uschi Obermaier.

„Dschungelcamp“-Star will Frieden mit Uschi

In den 70er-Jahren waren Langhans und Obermaier das Traumpaar der Hippie-Szene. Gemeinsam lebten sie in der Kommune 1. Nach ihrer Trennung blieben sie zunächst freundschaftlich verbunden. Doch vor rund 20 Jahren kam es zum Bruch. Seitdem herrscht Funkstille, trotz gemeinsamer Vergangenheit.

Langhans erinnert sich gegenüber „Bild“ schmerzhaft an das letzte Telefonat mit Uschi: „Da hat mich Uschi am Telefon so angeschrien, dass ich das heute noch im Ohr habe.“ Sie habe ihm vorgeworfen, ein anderes Leben zu führen und ein Macho zu sein. Ihren Wunsch nach einem hedonistischen Lebensstil könne er jedoch nicht mehr teilen.

Hoffnung des „Dschungelcamp“-Stars bleibt

Für Langhans bleibt Uschi Obermaier dennoch eine große Liebe. „Ich hätte gerne wieder ein freundschaftliches Verhältnis zu ihr, aber das lehnt sie ab“, sagt er. Die Tür zur Versöhnung steht offen, doch sie müsse den ersten Schritt machen. „Wir sind jetzt in einem Alter, wo wir uns die Hände reichen sollten.“

++ Auch interessant: „Dschungelcamp“-Star Dolly Buster trauert um verstorbenen Ehemann – „Unheimlich traurig“ ++

Seine Worte wirken eindringlich und klar: „Aber Uschi muss sich bei mir melden. Ich tue das nicht.“ Die Verletzungen aus der Vergangenheit sitzen tief, doch der Wunsch nach Frieden überwiegt. Der „Dschungelcamp“-Star will keinen weiteren Streit, sondern Versöhnung, bevor es zu spät ist.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Trotz seiner schweren Erkrankung lebt Langhans weiterhin in einer kleinen Kommune mit drei Weggefährtinnen in München. Trotz Krankheit spürt er keine Schmerzen, fühlt sich gut.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.