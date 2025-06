Prinz William teilt Foto – Royal-Fans kennen kein Halten mehr: „Fantastisch“

Dass die weiblichen Royals immer und immer wieder für Aufsehen sorgen, wenn es um ihr Äußeres geht, ist nichts Neues. Kate Middleton und Meghan Markles schreiben mit ihren Outfits regelmäßig Schlagzeilen. Jetzt ist es aber Prinz William gelungen, mit seinem Aussehen in den Mittelpunkt zu rücken.

Wie die „Gala“ berichtet, war Prinz William zu Gast bei den Army Air Corps. Und dort wusste der Thronfolger mit seinem Look zu überzeugen. Beim Besuch des englischen Militärflugplatzes zeigte sich Prinz William in Tarnjacke im MTP-Muster. Darunter trug er ein olivfarbenes Shirt und eine hellblaue Barettmütze.

+++Meghan Markle: Expertin kritisiert Liebes-Fotos mit Prinz Harry – „Narzisstin“+++

Prinz William: Fans rasten wegen Bart völlig aus

Auf seinem Instagram-Account, welchen er gemeinsam mit seiner Frau Kate Middleton führt, zeigt er einige Schnappschüsse von seinem Besuch. Auf einem Foto ist der britische Royal zu sehen, wie er konzentriert auf ein Gerät blickt. Man sieht seitlich sein Gesicht. William trägt seinen Bart länger als gewöhnlich.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++Meghan Markle betritt Flugzeug – plötzlich bekommt sie einen Zettel zugesteckt+++

Für die Netzgemeinde ist klar: Williams Look kann sich definitiv sehen lassen! „Altern wie ein guter Wein“, kommentiert eine Userin unter dem Foto des 42-Jährigen. „Er wird immer hübscher“, urteilt eine weitere Person. „Die beste Entscheidung war, Kate zu heiraten, die zweitbeste ist der Bart“, witzelt ein Instagram-Follower und ein weiterer schreibt: „Sieht fantastisch aus!“

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Meghan Markle mit irren Forderungen

Während Prinz William meist für positive Stimmen sorgt, ist es seine Schwägerin Meghan Markle, die häufig in der Kritik steht. Erst kürzlich sorgte sie mit irren Forderungen für Aufruhr, die sie an das Mode-Magazin „Vogue“ gestellt haben soll. Es ging um ein Cover-Shooting. Warum dies letztendlich doch gescheitert ist und was für Forderungen die Frau von Prinz Harry hatte, liest du hier>>>