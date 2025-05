Meghan Markle betritt Flugzeug – plötzlich bekommt sie einen Zettel zugesteckt

Bei vielen gilt Meghan Markle als abgehoben und unsympathisch. Was jetzt aber auf einem Flug der American Airlines geschah, lässt die Frau von Prinz Harry in ein völlig anderes Licht rücken.

Meghan Markle steht immer wieder in der Kritik. Erst kürzlich kam bei einer Umfrage durch das Meinungsforschungsinstitut YouGov heraus, dass die Herzogin in Großbritannien so unbeliebt wie nie zuvor ist (wir berichteten hier).

Meghan Markle macht Flugbegleiterinnen eine große Freude

Doch das Ergebnis der Umfrage können die Flugbegleiterinnen der American Airlines so wohl nicht unterschreiben. Sie machten ihre ganz eigene Erfahrung mit Meghan – und diese war durchweg positiv!

Wie „n-tv“ berichtet, flog die Zweifachmutter mit einem Linienflug der American Airlines. Dort hinterließ sie offenbar bleibenden Eindruck. Flugbegleiterinnen steckten Meghan eine handgeschriebene Mini-Notiz zu.

Meghan Markle hinterlässt liebevolle Nachricht

„Sie ist so wunderschön und so freundlich“, berichtet Flugbegleiterin Nina Vida begeistert in einem Tiktok-Video. Währenddessen hält sie eine handgeschriebene Notiz auf einer Serviette in die Kamera.

Zuvor ließen sie und Kolleginnen der ehemaligen Schauspielerin eine Notiz zukommen. Dort stand: „Es ist eine Ehre, Sie zu bedienen und wir lieben Sie.“ Und eine Antwort von Meghan gab es prompt: „Liebe AA-Mädels, danke für die Liebe, Gastfreundschaft und die handgeschriebene Notiz. Ihr kennt mich gut. Viel Liebe zurück. As ever, Meghan.“

Meghan Markle: Tiktok-User können DAS kaum fassen

„Sie hat mir ein Kompliment für meine Maniküre gegeben!“, freute sich Nina Vida weiterhin. Einige Tiktok-User können währenddessen kaum glauben, dass Meghan tatsächlich mit einem Linienflugzeug fliegt. „Sie fliegt Linie? Wow, das ist echt beeindruckend!“