Meghan Markle und Prinz Harry: Polizeieinsatz – es geschah 5 Kilometer von ihrem Haus entfernt

Seit dem Rückzug aus dem britischen Königshaus genießt das Royals-Paar Meghan Markle und Prinz Harry das neue Leben im kalifornischen Montecito. Die Stadt hat 8638 Einwohner, befindet sich im Santa Barbara County und zählt zu einer der wohlhabendsten Städte der USA.

Doch auch in einer Stadt wie Montecito gibt es Vorkommnisse, die mit Polizeieinsätzen einhergehen. So wie jetzt, als Polizisten wegen eines Zwischenfalls ausrücken mussten – nur fünf Kilometer von Meghan Markles und Prinz Harrys heimischem Anwesen entfernt.

Meghan Markle und Prinz Harry: Polizeieinsatz nahe ihres Hauses

Ganz frei ist Montecito offenbar nicht von Kriminalität trotz der hohen Promidichte mit Stars wie Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres and Orlando Bloom, die sich neben dem Royals-Paar ebenfalls dort niedergelassen haben.

Wie der britische „Expresse“ jetzt berichtet, soll es laut der lokalen Nachrichtenseite „Montecito Journal“ Anfang Mai einen Vorfall in einem geparkten Fahrzeug gegeben haben. Demnach beobachtete ein Polizist am 2. Mai gegen 23 Uhr einen Mann beim Geschlechtsverkehr in seinem Fahrzeug. Nachdem der Beamte den Mann kontrolliert hatte, stellte sich heraus, dass er auf Bewährung war und zudem Kokain bei sich hatte.

Der Vorfall ereignetet sich am Channel Drive, weniger als fünf Kilometer von der Villa der Sussexes in der Rockbridge Road entfernt. Nur einen Monat zuvor wurden zwei Menschen auf offener Straße angegriffen. Der Verdächtige hielt mitten auf der Straße mit seinem Wagen an und wurde den Personen gegenüber gewalttätig.

Das alles wird Meghan Markle und Prinz Harry aber sicher nicht dazu bringen, alle Zelte abzureißen und Montecito zu verlassen.

Schließlich betonte die Herzogin von Sussex in einem früheren Interview mit „The Cut“, dass sie und Harry alles getan hätten, „um dieses Haus zu bekommen.“ Denn „man kommt herein und denkt … Freude. Und atmet aus. Und ist ruhig. Es ist heilsam. Man fühlt sich frei.“

14,56 Millionen Dollar hatte Meghan und Harry das Anwesen gekostet, der Wert liegt mittlerweile aber doppelt so hoch.