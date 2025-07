Geheimes Treffen enthüllt: König Charles III. und Prinz Harry – „Erster Schritt zur Versöhnung“

Nach Jahren des Zoffs gibt es endlich Hoffnung für König Charles III. (76) und Prinz Harry (40). In London trafen sich hochrangige Mitarbeiter beider Seiten zu vertraulichen Gesprächen. Thema: die Jahrhundert-Versöhnung! Im Mai äußerte sich Harry in einem BBC-Interview versöhnlich. Der Royal-Aussteiger, der längst in Kalifornien lebt, will Frieden mit seiner Familie. „Es hat keinen Sinn, weiterzukämpfen, das Leben ist kostbar“, sagte er.

Am Mittwoch (9. Juli) fand im Royal Over-Seas League-Club ein geheimes Treffen statt. Nur wenige Minuten vom Clarence House entfernt, trafen sich die Kommunikationsteams von Charles und Harry. Die „Daily Mail“ berichtet exklusiv darüber. Exklusive Fotos zeigen dabei Harrys Kommunikationschefin Meredith Maines, Charles’ Kommunikationssekretär Tobyn Andreae und Liam Maguire vom PR-Team der Sussexes. Ein erster großer Schritt nach Jahren der Funkstille!

König Charles und Harry bald vereint?

Meredith Maines reiste extra aus Kalifornien an. Ihr wichtigster Termin: die Gespräche mit Andreae und Maguire. Zuerst unterhielten sie sich auf der Clubterrasse, dann drinnen. Ein offener Kommunikationskanal nach Jahren – das lässt hoffen. „Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber zum ersten Mal seit Jahren ist nun ein Kommunikationskanal offen“, so ein Insider der „Daily Mail“.

„Es gab keine formelle Tagesordnung, nur ein zwangloses Beisammensein bei einem Drink. Es gab Dinge, über die beide Seiten sprechen wollten.“ Wer das Treffen initiierte, bleibt unklar. Doch die britischen Medien sehen darin das deutlichste Zeichen für die Versöhnungsbereitschaft von Harry und Charles. Ein klarer Schritt, um den Streit im Haus Windsor beizulegen.

„Es war endlich der richtige Zeitpunkt für beide Seiten, miteinander zu sprechen“, erklärt eine anonyme Quelle der „Daily Mail“: „Ein erster Schritt zur Versöhnung, aber zumindest in die richtige Richtung.“