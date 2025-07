König Charles III. mit blutunterlaufenem Auge – was war passiert?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Ehefrau Brigitte Macron sind zu einem mehrtägigen Staatsbesuch nach Großbritannien gereist. Dort wurden sie von König Charles III. herzlich empfangen, der dabei mit einem unerwarteten Detail auffiel: ein blutunterlaufenes Auge.

Trotz des auffälligen Anblicks gibt es von Palastseite schnell Entwarnung, sodass der Empfang in entspannter Atmosphäre verlaufen konnte. Neben dem Treffen mit dem König war der Besuch von weiteren royalen Mitgliedern und ein umfangreiches Programm geplant.

König Charles III.: Empfang der Macrons mit Überraschungseffekt

Beim ersten Treffen zwischen dem Präsidentenpaar und König Charles III. sorgte das blutunterlaufene Auge zunächst für Verwunderung. Doch laut einer Quelle aus dem Palast handelte es sich nur um ein geplatztes Blutgefäß. RTL zufolge hat eine Quelle aus dem Palast dem US-Magazin People mitgeteilt, dass es sich lediglich um ein geplatztes Blutgefäß im Auge handelt. Es gebe keinen Grund zur Beunruhigung, und die Ursache habe nichts mit der laufenden Krebsbehandlung von König Charles III. zu tun.

+++ König Charles‘ Blick zurück: „Die Schrecken werden nie vergessen“ +++

Der König schien trotz des ungewohnten Erscheinungsbildes keinerlei Schmerzen zu haben. Auf den Bildern des Treffens wirkte König Charles III. entspannt und lächelnd, was für eine positive Stimmung beim Empfang sorgte. Der französische Staatsbesuch konnte somit wie geplant ohne Zwischenfälle weiter verlaufen.

Begrüßung auf Windsor

Am Vormittag wurden die Macrons bereits am Militärflughafen von Prinz William und Prinzessin Kate in Empfang genommen. Präsident Macron begrüßte die Prinzessin charmant mit einem Handkuss. Anschließend reisten die Gäste gemeinsam nach Windsor, wo König Charles III. und Königin Camilla sie begrüßten. Bei einer Kutschenprozession durch Windsor zeigte sich die royale Familie in voller Pracht.

Am Abend stand ein Höhepunkt des Besuchs auf dem Plan: ein großes Staatsbankett auf Schloss Windsor. Dort feierten Vertreter beider Länder die Verbindungen zwischen Großbritannien und Frankreich. König Charles III. spielte einmal mehr die zentrale Rolle, während er erneut seine diplomatische und herzliche Gastgeberschaft unter Beweis stellte.

Der Staatsbesuch von Emmanuel und Brigitte Macron unterstreicht die Bedeutung der Beziehungen zwischen Großbritannien und Frankreich. König Charles III. zeigte trotz des kleinen Zwischenfalls beim Empfang seine gewohnt souveräne und herzliche Seite. Das Treffen blieb für alle Beteiligten ein gelungenes Ereignis, das mit prächtigen Momenten in Windsor in Erinnerung bleiben wird.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.