Hat Meghan Markle alle angelogen? Jetzt kommt es ans Licht

Meghan Markle steht immer und immer wieder in der Kritik. Die Frau von Prinz Harry sorgte in der Vergangenheit für ordentlich Negativ-Schlagzeilen – zum Beispiel mit ihrem legendären Interview mit Oprah Winfrey. Jetzt kommen die nächsten schlechten Nachrichten ans Licht.

Meghan Markle hat mit „As Ever“ ihre eigene Marke gelauncht. Doch offensichtlich ist dort nicht das drin, was man denkt. Hat die Herzogin etwa gelogen?

Meghan Markle lässt Marmelade in Fabrik herstellen

Auf ihrer Homepage präsentiert sich Meghan dabei, wie sie selbst Obst pflückt. Neben ihr steht ein Korb mit Marmelade. Dass sie ihre Produkte selbst herstellt, erwartet sicherlich niemand von ihr. Doch dass die 43-Jährige die Produkte Tausende Kilometer entfernt in einer Fabrik herstellen lässt, eben auch nicht.

Wie die „Bild“ schreibt, soll die teure Marmelade „inspiriert von dem Rezept sein, das Meghan in ihrer heimischen Küche kreiert hat“. In ihrer Netflix-Show selbst redet die Herzogin darüber, wie sie Beeren in ihrem Garten in Kaliforniern erntet und für ihre Familie und Freunde selbst zusammenkocht. So soll auch ihre Geschäftsidee entstanden sein.

So teuer ist der Aufstrich von Meghan Markle

Die süßen Aufstriche kosten schlappe 7.50 Euro pro Glas! Hergestellt werden sie wohl in einem 3.200 Kilometer von Kalifornien entfernten Bundestaat! „Daily Mail“ berichtet, dass die Marmelade von derselben Firma angefertigt wird, welche auch ihren Kräutertee herstellt.

Meghan selbst hat sich dazu bislang nicht geäußert. Anders sieht es da bei Netflix aus. Der Streaming-Anbieter zeigt Meghans eigene Show „From Meghan, with Love“. Dort wird auch ihre Marmelade gezeigt und thematisiert. „Netflix und As Ever sind stolz darauf, mit erstklassigen Anbietern zusammenzuarbeiten, die unseren hohen Standards für außergewöhnliche Produkte entsprechen“, heißt es.