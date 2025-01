Meghan Markle und Prinz Harry: Jetzt kommt Unglaubliches ans Licht – Nachbarn packen aus

Meghan Markle und Prinz Harry sorgen seit Jahren für reichlich Negativ-Schlagzeilen. Sei es das legendäre Interview mit Oprah Winfrey, in dem das Paar mit den britischen Royals gnadenlos abrechnete, oder Meghans angeblich divenhaftes Verhalten Mitarbeitern gegenüber. Jetzt kassieren die Wahl-Amerikaner die nächste schlechte Presse.

Eigentlich sollte sich das Leben von Meghan Markle und Prinz Harry nach ihrem Umzug nach Kalifornien (USA) zum Guten wenden – doch daraus wurde nichts! Eine Reportage des renommierten amerikanischen Magazins „Vanity Fair“ brachte jetzt Unglaubliches ans Licht.

Meghan Markle und Prinz Harry: DAS ist ein Grund für ihre Unbeliebtheit

Die neusten Erkenntnisse lassen sie in einem mehr als bösen Licht dastehen. Das Magazin unterhielt sich mit Nachbarn und Begleitern des Paares aus Montecito. Hier wohnen die 43-Jährige und der 40-Jährige seit fünf Jahren. Wirklich viele Freunde scheinen Meghan und Harry dort aber nicht zu haben. Sogar als „örtliche Bösewichte“ wurden sie von Nachbarn betitelt – autsch!

Ein Grund für die Unbeliebtheit des Pärchens: Durch ihren Zuzug sollen die Immobilien-Preise in dem Ort in die Höhe geschossen sein! Doch es ist nicht nur das, was Nachbarn und Co. an Meghan und Harry stört. So lästerte ein Nachbar schamlos über Meghans neue Lifestyle-Linie „American Riviera Orchard“. In den USA ist nämlich nicht Montecito (dort hat Meghans Firma ihren Sitz) als „amerikanische Riviera“ bekannt – sondern Santa Barbara. Der Ort liegt acht Kilometer entfernt.

Meghan Markle und Prinz Harry kassieren böse Worte von Nachbarn

„Ich denke immer noch, dass sie die anspruchsvollsten und unaufrichtigsten Menschen auf diesem Planeten sind“, sagte ein Nachbar. Böse Worte, die Meghan Markle und Prinz Harry wohl so gar nicht schmecken dürften.