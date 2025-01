Meghan Markle trauert um langjährigen Weggefährten – „Ich habe zu viele Tränen geweint“

Trauriger Schicksalsschlag bei Meghan Markle. Die ehemalige Herzogin von Sussex trauert um ihren Hund Guy. Am Dienstagabend (7. Januar) macht sie die Nachricht auf ihrem Instagramkanal offiziell und teilt ein emotionales Video mit ihren Fans. Die Abschiedsworte gehen einem dabei ans Herz.

Meghan Markle in großer Trauer

Knapp zehn Jahre war Guy ein Teil des Lebens von Meghan Markle. Es war Liebe auf den ersten Blick, wie sie auf Instagram schreibt: „2015 habe ich einen Beagle von einer Hunderettung in Kanada adoptiert. Er war in einem Tötungsheim in Kentucky gewesen und hatte noch ein paar Tage zu leben. Ich schnappte ihn und verliebte mich in ihn“, heißt es zu Beginn des Statements.

Weiter heißt es: „Ich habe zu viele Tränen geweint, um sie zu zählen – die Art von Tränen, die einen dazu bringen, unter die Dusche zu gehen, in der absurden Hoffnung, dass das fließende Wasser auf dem Gesicht dafür sorgt, dass man sie nicht spürt, oder so tut, als wären sie nicht da. Aber sie sind da. Und das ist auch in Ordnung. Danke für so viele Jahre bedingungslose Liebe, mein süßer Guy. Du hast mein Leben auf eine Weise erfüllt, die du nie erfahren wirst. Wie immer, Meghan.“

Meghan Markle nimmt Abschied

In dem Video, welches sie zu dem Statement postet, sieht man zahlreiche gemeinsame Momente von Meghan Markle und ihrem verstorbenen Hund. Egal ob gemeinsam im Bett, in der Natur oder beim Kochen: Die beiden wirkten unzertrennlich.

Auch Prinz Harry tauscht in dem Clip immer mal wieder auf. Es wird deutlich, wie stark die Bindung zwischen Frauchen und ihrem Vierbeiner war. Doch nun ist es an der Zeit Abschied zu nehmen und in Ruhe zu trauern.