Meghan Markle: SO feierte sie Weihnachten – eine Tradition darf nicht fehlen

Seit ihrer Auswanderung nach Amerika im Jahr 2020 ist das Interesse an Meghan Markle und Prinz Harry ins Unermessliche gestiegen. Das Ehepaar hat seine royalen Pflichten niedergelegt, um ein Leben abseits der Öffentlichkeit zu führen. Gemeinsam mit ihren Kindern Archie und Lilibet leben die Royals nun in Kalifornien.

Die britischen Royals pflegen zur Weihnachtszeit unverzichtbare Traditionen, an die sich die Mitglieder der Familie halten sollten. Harry und Meghan dürfen ihr Weihnachtsfest hingegen voll und ganz nach ihren eigenen Wünschen gestalten. In einem Interview verriet die 43-Jährige nun, wie sie die Feiertage mit ihrer kleinen Familie erlebt.

Meghan Markle plaudert aus dem Nähkästchen

Besonders mit kleinen Kindern ist die Weihnachtszeit meist magisch. Auch Meghan Markle möchte die Feiertage für ihren Nachwuchs möglichst aufregend gestalten. Die Royals-Expertin Jennie Bond versicherte der britischen Zeitschrift „Mirror“ bereits vorab: „Ich gehe davon aus, dass es ein lustiges und sonniges Weihnachten in Montecito wird.“ Auch Markle selbst ließ sich ein ungewohnt offenes Gespräch über ihre Feiertagsplanung nicht entgehen.

Im Interview mit der Zeitung „Marie Claire“ verriet die Herzogin, dass sie die Weihnachtstage kaum erwarten könne. Sie wolle das Fest der Liebe nämlich „durch die Augen meiner Kinder“ sehen. Ihr Sohn Archie ist mittlerweile fünf Jahre alt, die kleine Lilibet gerade einmal drei. Die 43-Jährige berichtet weiter: „Als Mutter von zwei Kindern genießt man es einfach, sie dazuhaben, aber sie verstehen noch nicht alles, was da passiert.“ Doch auf eine besondere Tradition möchte die ehemalige Schauspielerin nicht mehr verzichten…

Eine ganz besondere Weihnachtstradition hat Meghan Markle bereits in ihrem neuen zu Hause in Amerika etabliert. Welche das genau ist verrät die Herzogin nicht, es scheint sich jedoch um ein weihnachtliches Ritual mit ihren Kindern zu handeln. Gerüchten zufolge legt Markle gemeinsam mit ihren Kindern Karotten für die Rentiere für ihre Haustür. Dann verrät die Ehefrau von Prinz Harry sogar, wie genau ihr Weihnachtsfest in diesem Jahr aussehen wird.

Die zweifache Mutter ist in Plauderstimmung und verrät: „Wir schauen immer, dass wir etwas Spaßiges zusammen machen. Wie jede andere Familie verbringen wir Zeit mit einem tollen Essen. Danach spielt man Spiele, jemand bringt eine Gitarre mit – es geht einfach nur um Spaß.“ Diese Leichtigkeit scheint der Herzogin in Großbritannien gefehlt zu haben. Ihre Entscheidung, nach Amerika auszuwandern, scheint Markle keineswegs zu bereuen.

Ob Meghan Markle und Prinz Harry ihrer britischen Familie frohe Weihnachten gewünscht haben, bleibt ungewiss. Im Kreise ihrer kleinen Familie haben die Royals die Feiertage auf jeden Fall genossen.