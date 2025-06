Meghan Markle: Absage in letzter Minute – „Angesichts der Spannungen“

Meghan Markle und Prinz Harry werden am 14. Juni 2025 nicht bei der traditionellen Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ in London dabei sein. Während König Charles gemeinsam mit hochrangigen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palasts erwartet wird, bleiben die Sussexes in den USA. Stattdessen hätte Markle eigentlich in Los Angeles bei der „Night of Wonder“-Gala geehrt werden sollen.

Das „Hello“-Magazin berichtet, dass die Gala „angesichts der Spannungen in der Stadt, der Proteste gegen die jüngsten Aktivitäten der Einwanderungs- und Zollbehörden (ICE) und des Einsatzes der Nationalgarde“ vorerst abgesagt wurde. Der Gala-Abend sollte eine Bühne für ihre gesellschaftlichen Leistungen bieten. Meghan sollte angeblich eine Auszeichnung für ihre „Arbeit zur Förderung des Wohlergehens der Gemeinschaft“ erhalten.

Meghan Markle fehlt bei königlichem Großevent

Das royale Paar war nur zweimal gemeinsam bei „Trooping the Colour“ zu sehen – 2018 und 2019. Nach dem Rückzug aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 nahmen sie an der Parade nicht mehr teil. Auch 2025 zählen sie nicht zum Kreis der geladenen Royals. Stattdessen planten sie ihren Auftritt in Los Angeles – unabhängig von der Royal Family. Unklar blieb, ob Harry Meghan zur Gala begleiten wollte.

Nur wenige Tage vor dem Event meldete das „Hello“-Magazin: Die Gala in Los Angeles wird nicht stattfinden. Grund dafür seien Proteste in der Stadt und die angespannte politische Lage rund um das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE. Die Nationalgarde wurde eingesetzt, und die Veranstalter entschieden sich, den Abend „aus Respekt vor dem aktuellen Klima“ zu verschieben.

Meghan Markle: Gala-Auftritt verschoben

Brisant: Das Event war ausgerechnet am selben Tag wie „Trooping the Colour“ geplant. Organisiert wurde die Gala laut „Daily Mail“ von Rick Genow, einem engen Vertrauten und Geschäftspartner von Meghan Markle. Genow war schon beim sogenannten „Megxit“ eine Schlüsselfigur.

Er half dem Paar, lukrative Angebote zu prüfen. Ob er auch an Harrys Netflix-Doku oder seinem Buch beteiligt war, ist nicht bekannt. Fest steht aber: Die Verbindung zwischen Meghan Markle, Prinz Harry und Genow ist in den letzten Jahren stärker geworden.

Im April 2023 traten sie gemeinsam bei einem Basketballspiel auf. Auch beim Gala-Abend am 14. Juni hätte es ein Wiedersehen geben sollen – das muss nun warten.

