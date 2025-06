Köln: Explosion in Restaurant – war es die Mocro-Mafia? Polizei mit wichtiger Bitte

Schock in NRW! Am frühen Donnerstagmorgen (19. Juni) wurden Anwohner in Köln-Kalk jäh aus dem Schlaf gerissen: Gegen 4.30 Uhr kam es an der Ecke Deutz-Kalker Straße / Deutzer Ring zu einer heftigen Explosion in einem Restaurant.

So detonierte ein bislang nicht identifizierter Sprengsatz im Eingangsbereich eines Restaurants an der Ecke Deutz-Kalker Straße/Deutzer Ring in Köln-Kalk.

Köln: Polizei ermittelt – Explosion in einem Restaurant

Durch die Wucht der Detonation zerbarsten die Fensterscheiben, Stühle flogen bis auf den Gehweg. Zum Glück wurde niemand verletzt – das Lokal war zum Zeitpunkt der Explosion leer. Zeugen berichten von zwei Männern, die unmittelbar nach dem ohrenbetäubenden Knall in Richtung Technische Hochschule Deutz flüchteten. Ob es sich bei den beiden um Tatverdächtige oder lediglich um mögliche andere Zeugen handelt, ist derzeit noch unklar.

Auch der Tatort war weiträumig abgesperrt. Die Spurensicherungsexperten waren vor Ort, um Beweise zu sichern und den Hergang der Explosion zu rekonstruieren. Auch die Fahndung nach den Gesuchten läuft.

Die Ermittler der Kriminalwache Köln hoffen zudem auf Zeugen, die die flüchtigen Männer gesehen haben oder weitere Hinweise zum Vorfall geben können. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Steckt die Mocro-Mafia dahinter?

Dies war nicht die erste Explosion, die NRW mitten in der Nacht in Angst und Schrecken versetzte. So kam es schon in den Monaten zuvor im Rheinland und im Ruhrgebiet (>>> wir berichteten) mehrfach zu Explosionen. Dabei stellte die Polizei Verbindungen zum Organisierten Verbrechen fest, wobei immer wieder die „Mocro-Mafia“ genannt wurde.

So ließ eine Serie heftiger Explosionen in Köln die Polizei Mitte September 2024 vor einem Bandenkrieg warnen. Im Fokus stand damals die Mocro-Mafia, eine niederländische Drogenbande, die mit Gewalt vorgeht (>>> wir informierten).

Ob auch bei dieser Explosion die berüchtigte Mocro-Mafia Schuld sein soll, ist noch unklar.