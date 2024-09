Köln: Steckt Mocro-Mafia hinter Explosionen? „Können das nicht zwei Jahre lang durchhalten“

Zwei schwere Explosionen innerhalb von nicht mal drei Tagen in der Innenstadt von Köln – gerät die fröhliche Rheinmetropole zum Kriegsschauplatz übler Verbrecherbanden? Bei denen es um Geld und Drogen, gar Rache geht? Wo es womöglich nur eine Frage der Zeit, in der Unschuldige ums Leben kommen?

Schnell richten sich die Augen auf die berüchtigte Mocro-Mafia, die aus den Niederlanden kommt und in NRW eingefallen sein soll. Jetzt schlägt ein Top-Ermittler Alarm – und richtet einen dringenden Appell an die Landesregierung um Innenminister Herbert Reul (72, CDU)!

Köln: Steckt Mocro-Mafia hinter Explosionen?

Doch was ist die Mocro-Mafia eigentlich? Oliver Huth gilt als Experte für Organisierte Kriminalität, ist zudem Vorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter (BDK) in NRW. Er sagt zu DER WESTEN: „Die Mocro-Mafia ist eine holländische Tätergruppe. Sie besteht aber nicht nur aus Marokkanern – daher der Slang-Begriff ‚Mocro‘. Es gibt auch Ur-Holländer, Deutsche, Asiaten und Afrikaner. Sie nährt sich vorwiegend mit dem An- und Verkauf von Kokain. Rivalen werden mit brutalster Gewalt aus dem Weg geräumt.“

In den Niederlanden gibt es mittlerweile mehrere Hundert Sprengstoffanschläge pro Jahr, die der Mocro-Mafia zugerechnet wird. Auch Unschuldige kamen inmitten brutaler Revierkämpfe ums Leben. So weit ist es in Deutschland nicht – noch nicht. Huth warnt: „Diese Explosionen sind eine neue Dimension. Wir hatten früher insbesondere durch Rocker-Kriminalität auch Fälle, die es in sich hatten. Doch das darf jetzt kein Alltag werden.“

Köln: Am Mittwoch (18. September) kam es zu einer Explosion in einem Geschäft. Steckt die Mocro-Mafia dahinter? Foto: IMAGO/Alexander Franz

„Können das nicht zwei Jahre lang durchhalten“

Die neuen Täter würden vor nichts zurückschrecken, hätten es trotz Grenzkontrollen wegen der EM geschafft, in mehreren Orten in NRW Sprengstoffe einzuschleusen. „Sie verfolgen mit ihrer Gewalt drei klare Botschaften: ‚Wir haben ein Problem miteinander!‘ Dann noch ‚wir wissen, wo du wohnst!‘ Und ‚wir finden dich!'“, so der Top-Ermittler gegenüber DER WESTEN. Noch sei es offen, ob die Mocro-Mafia wirklich hinter den Explosionen in Köln steckt. Huth: „Es ist eine Frage der Zeit, bis Unschuldige ums Leben kommen. So wie wir aktuell aufgestellt sind, können wir das keine zwei Jahre durchhalten.“

Er erinnert die Politik daran, dass man den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität laut Koalitionsvertrag verstärken wolle: „Doch die Landesregierung schuldet uns noch antworten. Wir brauchen ausgebildetes Personal. Holland sollte uns Mahnung genug sein. Die Organisierte Kriminalität führt sich in NRW und im gesamten Land sehr wohl. NRW hat seit über zehn Jahren die gleiche Anzahl von Ermittlern – zusätzliches Personal haben wir nicht erhalten!“