Köln: Straftäter aus forensischer Klinik entkommen – große Suchaktion gestartet

Alarm in Köln!

Am Montagmittag, den 16. Juni, entkam ein 38-jähriger Straftäter während eines begleiteten Freigangs aus einer Klinik in Köln-Westhoven. Die Polizei startete umgehend eine umfangreiche Fahndung, während Ermittler mögliche Aufenthaltsorte des Mannes untersuchten. Die Lage wird seitdem mit Hochdruck bearbeitet.

Fahndung in Köln eingeleitet

Ersten Informationen zufolge war der Mann per Gerichtsbeschluss im Maßregelvollzug der Klinik in Köln-Porz untergebracht. Während eines Freigangs am Montag rannte er von der Wasserturmstraße in ein nahegelegenes Waldstück. Die begleitende Mitarbeiterin blieb unverletzt und verständigte sofort die Polizei.

Zu den groß angelegten Fahndungsmaßnahmen zählten der Einsatz eines Hubschraubers, Personenspürhunden und zahlreicher Polizisten. Der Gesuchte soll kurze dunkle Haare, einen Dreitagebart und weiße Adidas-Schuhe tragen. Letztmalig trug er außerdem ein schwarzes T-Shirt und dunkelblaue Jeans.

Sicherheit für Kölns Bevölkerung im Fokus

Die Polizei betonte: „Begeben Sie sich nicht in Gefahr!“ Sie rät dringend davon ab, die Person selbstständig zu verfolgen. Stattdessen sollen verdächtige Beobachtungen unverzüglich unter der Notrufnummer 110 gemeldet werden. Die Bevölkerung in Köln wird fortlaufend informiert, darunter auch über das Fahndungsportal.

Die Sicherheit der Menschen in Köln hat oberste Priorität. Die Ermittler setzen alles daran, den Mann schnellstmöglich zu finden. Keine 24 Stunden später kam es ebenfalls in NRW zu einem Ausbruch eines Straftäters. Ein Häftling ist aus der JVA in Bielefeld-Senne ausgebrochen (alle Infos hier).

