Köln (NRW): Schwerer Verkehrsunfall! Frau von Straßenbahn erfasst

Am Montagnachmittag wurde eine Fußgängerin in Köln-Niehl schwer verletzt. Die 54-Jährige geriet auf der Amsterdamer Straße unter eine Straßenbahn der Linie 16. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der Unfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr.

Schwerer Straßenbahnunfall in Köln-Niehl

Zeugen berichteten, dass die Frau trotz roter Ampel über die Gleise ging. Sie bemerkte die Straßenbahn und das Klingelsignal offensichtlich zu spät. Polizistinnen und Polizisten sicherten Spuren vor Ort und evakuierten die Fahrgäste aus der Bahn.

Polizei Köln sucht weitere Zeugen

Nun sucht die Polizei Köln weitere Zeugen des Unfalls. Sie können sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden. Zeugenhinweise könnten zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen.

