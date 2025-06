18-jähriger Opelfahrer fährt Menschen vor Kölner Disco an – schwere Verletzungen!

Am Sonntag (29. Juni) fuhr ein 18-Jähriger drei Menschen vor einer Disco in Köln an. Die Angefahrenen mussten mit teilweise schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der 18-Jährige mit seinem Opel Corsa die drei Menschen vor einer Disco auf der Rolshover Straße in Köln-Poll an. Zu den Verletzten gehören eine 20 Jahre alte Frau sowie ein 32- und ein 40-jähriger Mann, wie die Polizei Köln in einer Pressemitteilung berichtet.

Köln: 18-Jähriger fährt Menschen vor Disco an

Nach eigenen Angaben nahm die Kölner Polizei den Autofahrer am frühen Sonntagmorgen fest. Ersten Ermittlungen zufolge stritt der 18-Jährige sich vor dem Vorfall vor der Disco mit einem 23-Jährigen. Dieser soll gegen 5 Uhr morgens mit einer Glasflasche nach dem 18-Jährigen geworfen haben. Außerdem habe er die Heckscheibe des Opel Corsa eingeschlagen. Zeugen berichteten von dem Vorfall, nach dem die drei unbeteiligten Angefahrenen mit teils schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden mussten.

Kurz nach dem Eintreffen der Polizei verlor der 18-Jährige das Bewusstsein und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Polizei ordnete an, dass ihm dort ein Arzt wegen Verdachts auf Alkohol- und Drogenkonsum eine Blutprobe abnehmen sollte. Auch der 23-Jährige wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen.

Security-Mitarbeiter setzten Reizgas ein

Der Polizei zufolge sollen Security-Mitarbeiter der Disco noch kurz vor dem Zusammenstoß versucht haben, den Autofahrer aufzuhalten. Dafür sprühten sie Reizgas in das offene Autofenster des 18-Jährigen. Vor Ort sicherte das Verkehrsunfallaufnahmeteam die Spuren.

