Transfer-Hammer! FC Schalke 04 vor dickem Geldregen

Für den FC Schalke 04 gestaltet sich der Transfer-Sommer durchaus schwierig. Das liegt allen voran an der komplizierten finanziellen Situation. Der Pottklub muss jeden einzelnen Cent umdrehen, muss viele Spieler zunächst loswerden, ehe neue Akteure kommen können.

Das könnte sich demnächst ändern. Denn ein Ex-Spieler des FC Schalke 04 könnte dem Revierklub eine Millioneneinnahme bescheren. Alle Augen sind auf Aufstiegsheld Malick Thiaw gerichtet.

FC Schalke 04 hofft auf Millionen-Summe

Nach dem Aufstieg 2022 ist der Innenverteidiger für knapp neun Millionen Euro von S04 zur AC Mailand gewechselt. Dort entwickelte sich der Ex-Schalker trotz Verletzung stark. Er spielte unter anderem in der Champions League und holt mit Mailand den italienischen Superpokal.

Jetzt steht der 23-Jährige vor einem weiteren Wechsel: Laut Fabrizio Romano haben sich Mailand und Como auf einen Transfer des Ex-S04-Profis geeinigt. Knapp 25 Millionen an Ablöse sollen im Gespräch sein. Ein dicker Transfer für Como und für den S04!

Denn bei dem Verkauf von Thiaw 2022 hat sich der Pottklub eine Weiterkaufbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert. So würde S04 eine Millionensumme bekommen, sollte dieser Transfer am Ende tatsächlich durchgehen. Denn noch soll Thiaw dem Transfer noch nicht zugestimmt haben, berichtert Romano.

Baumann und Co. richten Blick nach Italien

Auf Schalke wird man nun hoffen, dass der Deal druch geht. Insgesamt könnte S04 ein Paket von über zwei Millionen bekommen. Neben der Weiterkaufbeteiligung kommen auch Solidaritätszahlungen hinzu. Es wäre für Schalke eine dicke Summe, die den Transfer-Sommer des Pottklubs massiv verändern würden.

Frank Baumann und Co. werden nun intensiv nach Italien blicken. Im besten Fall geht der Deal schon in Kürze über die Bühne – dann könnte Baumann wieder auf dem Transfermarkt aktiv werden.