FC Schalke 04 verkündet Karaman-Update – plötzlich ist die Hoffnung zurück

Es war ein Knock-Down, bevor die Saison überhaupt losgegangen ist. Nach dem Fiasko-Finale gegen Elversberg samt Spott und Häme machten 3.000 Fans den Trainingsauftakt des FC Schalke 04 zum Neustart – um dann dabei zusehen zu müssen, wie sich ihr wichtigster Mann schwer verletzt.

Meniskus kaputt, Kenan Karaman muss unters Messer und fällt länger aus. Ein Schock für den FC Schalke 04. Doch jetzt folgt ein Update, dass schon wieder leise Hoffnungen auf eine positive Überraschung schürt. Alles schon wieder komplett schalkig – zig Wochen vor dem ersten Pflichtspiel.

FC Schalke 04 hofft auf schnelles Karaman-Comeback

Für Miron Muslic hätte der S04-Start kaum bescheidener laufen können. Schnellstmöglich will er dem Team seine Philosophie einimpfen und die durchaus anspruchsvolle Spielidee beibringen. Doch ausgerechnet die wichtigsten Säulen fehlen – und manche noch länger (hier mehr). Da war noch gar nicht abzusehen, dass der größte Schock noch folgen würde.

Zur illustren Reihe der fehlenden S04-Stars um Moussa Sylla, Taylan Bulut, Loris Karius & Co. gesellte sich gleich beim Auftakttraining dann auch noch der wichtigste von allen – Kapitän Kenan Karaman. Nach einem Sprung kam er falsch auf und machte sich dabei, so die brutale Diagnose, den Innenmeniskus kaputt. Und damit noch nicht genug. Kurz darauf entschied man sich sogar für eine Operation (hier die Details).

Kenan Karaman schnell wieder zurück?

Dabei gab es keine Zeit zu verlieren. Die OP folgte schnellstmöglich in Innsbruck. Noch am Mittwoch (25. Juni) lag Kenan Karaman unter dem Messer. Und kaum war der Eingriff am Knie gelaufen, folgte das nächste Update. Diesmal ein gutes. Am Mittwochabend postete der FC Schalke 04 ein Bild von Karaman im Krankenbett. Die gute Nachricht: Die Operation ist gut verlaufen. Die noch bessere Nachricht: Der S04-Kapitän macht Hoffnungen, dass der Heilungsverlauf schneller vonstattengehen könnte als von vielen befürchtet.

Eigentlich war die Prognose, dass der Routinier zum Saisonstart am 1. August nicht wieder fit sein wird. Nun aber verkündet der Star noch im Krankenhaus: „Schon bald wieder auf dem Platz.“ Das schürt Hoffnungen bei Fans und Verantwortlichen. Denn niemand wird auf Schalke so dringend gebraucht wie Kenan Karaman.

Wie schnell er wirklich wieder helfen kann, wird nun der Heilungsverlauf zeigen. Ziemlich sicher ist aber bereits, dass Karaman vor Tomas Kalas wieder fit ist. Der Tscheche musste ebenfalls am Knie operiert werden. Der komplizierte Eingriff an der schon lange nervenden Patellasehne wird aber wohl einen monatelangen Ausfall bedeuten.