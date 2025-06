Hagen: Frau von Partner brutal erstochen – Kinder mussten alles mitansehen

Schreckliches Gewaltverbrechen in Hagen! Am späten Mittwochabend (18. Juni) haben Anwohner gegen 23 Uhr die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus am Märkischen Ring gerufen. In einer Dachgeschosswohnung eskalierte ein Streit zwischen einem Paar. Vor Ort stellte sich dann aber heraus: Der „Streit“ lief völlig aus dem Ruder – und endete in einer brutalen Bluttat!

Ein Mann (37) habe nämlich während der lautstarken Auseinandersetzung gleich mehrmals mit einem Messer auf eine Frau (31) eingestochen. Die Frau erlitt mehrere Stichverletzungen im Oberkörper. Der absolute Horror: Die Kinder der Frau im Alter zwischen drei und 14 Jahren sollen Zeugen des Gewaltverbrechens in Hagen (NRW) gewesen sein!

Hagen: Frau von Partner brutal erstochen

Mit Blaulicht, Martinshorn und Rettungswagen rasten Polizei und Feuerwehr zum Tatort. Die schwer verletzt Frau wurde erstversorgt, sofort auf die Intensivstation eines nahe gelegenen Krankenhauses gebracht. Dort aber erlag sie in der Nacht ihren Verletzungen.

Der mutmaßliche Täter leistete keinerlei Widerstand, Polizisten nahmen ihn in der Wohnung fest. Jetzt befindet er sich in Polizeigewahrsam, soll noch am Donnerstag (19. Juni) dem Haftrichter vorgeführt werden. Auch das Tatmesser wurde laut DER WESTEN-Informationen sichergestellt.

Polizisten und Rettungskräfte schirmen das Gewaltopfer in Hagen ab. Foto: Alex Talash

Kinder mussten Bluttat mitansehen

Der Mann ist bereits polizeibekannt, bei der Familie handelt es sich um Syrer. Die Kinder wurden noch in der Nacht von Notfallseelsorgern betreut. Noch ist unklar, ob es sich bei ihnen um gemeinsame Kinder des Paares handelt.

Auch, ob Täter und Opfer miteinander verheiratet waren, wird jetzt ermittelt. Die Polizei Hagen hat eine Mordkommission gegründet, ermittelt mit der Staatsanwaltschaft weiter.