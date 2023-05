„The Voice“-Star Nico Santos crasht klammheimlich Hochzeit

Er ist einer der sympathischsten Sänger, die dieses Land zu bieten hat: Nico Santos. In der ProSieben-Sat.1-Sendung „The Voice of Germany“ ist der gebürtige Bremer der Fanliebling. Warum er so beliebt bei seinen Fans ist? Das bewies der 30-Jährige zuletzt nach einem Konzert im niedersächsischen Westerstede.

„Wir kommen gerade von der ersten Show des Jahres und wir fahren jetzt direkt zu einer Hochzeit“, beginnt der „The Voice“-Star ein Video auf Instagram und damit auch eine wundervolle Geschichte.

„The Voice“-Star Nico Santos crasht Hochzeit

„Und zwar als Überraschungsgast“, berichtet Santos weiter. „Der Bräutigam hat mir geschrieben: ‚Nico, wir heiraten an dem Tag, wo du in Westerstede spielst. Und ganz, ganz viele Gäste von uns hatten Tickets für dein Konzert und wollten unbedingt dabei sein, aber können nicht, weil wir eine Hochzeit haben.‘ Da habe ich gesagt: Ey, dann bringen wir das Konzert zu euch. Und jetzt crashen wir eine Hochzeit. Let’s go.“

+++ Lena Meyer-Landrut lässt Bombe bei „The Voice Kids“ platzen +++

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und so schmiss sich der Sänger in einen schicken Anzug und besuchte einfach mal als Überraschungsgast die Hochzeit seines Fans. Die Freude war der Braut auf jeden Fall anzusehen, schon beim ersten Anblick des Sängers schossen ihr Tränen in die Augen. Und als Santos dann auch noch zum Mikrofon griff und für die Hochzeitsgesellschaft sang, war es auch um die Gäste geschehen.

Unvergesslicher Abend für Nico Santos

Spaß hatte aber auch Nico Santos selbst. „Das war so geil. Kurz eine Hochzeit gecrasht und wieder ab nach Hause. Das war supergeil. Wunderschöner Abend“, strahlte der Sänger als er aus der Location herauskam und sich wieder in sein Auto setzte. Ein Abend, den wohl weder Nico Santos, noch die Gäste, noch das Brautpaar wohl niemals vergessen werden.

Mehr Nachrichten:

In der zweiten Jahreshälfte dürften dann noch weitere unvergessliche Abende folgen. Dann kommt nämlich die 13. Staffel „The Voice of Germany“. Ob Nico Santos dann wieder dabei ist, ist bislang noch nicht bestätigt. Ebenso wenig, wann genau „The Voice“ endlich wieder auf Sendung geht.