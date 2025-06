„Schlag den Star“: Schweiger-Töchter fällen ein hartes Urteil – „Fluch und Segen zugleich“

Am Samstagabend (7. Juni) ist es wieder so weit: Ein neuer Abend bei „Schlag den Star“ verspricht Spannung, Action – und einen prominenten Überraschungsgast. Doch nicht etwa auf der Spielfläche sorgt er für Aufsehen, sondern im Publikum. Denn dieser Samstag bringt nicht nur zwei bekannte Schwesternduos ins Studio, sondern auch emotionale Unterstützung von der Seitenlinie.

Während sich auf der Bühne alles auf den Wettkampf konzentriert, wird im Zuschauerbereich ganz genau hingesehen. Ein berühmter Vater lässt es sich nicht nehmen, seine Töchter bei ihrem Auftritt in der ProSieben-Show zu unterstützen – und sorgt damit für ein echtes Comeback im Rampenlicht von „Schlag den Star“.

Luna und Lilli Schweiger treten an

Luna und Lilli Schweiger kämpfen bei „Schlag den Star“ gegen Davina und Shania Geiss – und wollen zeigen, was in ihnen steckt. Die beiden Schwestern treten nicht nur sportlich an, sondern auch mit dem Ehrgeiz, sich unabhängig von ihrem bekannten Nachnamen zu behaupten. Der Auftritt in der TV-Show bietet ihnen dafür die perfekte Bühne.

„Schlag den Star“ steht für Ehrgeiz, Ausdauer und Teamgeist – genau das, was Luna und Lilli mitbringen. Gegenüber der „Bild“ haben die beiden verraten, dass auch Papa Til Schweiger sich diese Chance nicht nehmen lässt. Er reist aus Mallorca an um seine Töchter live aus dem Publikum anfeuern zu können. Luna erzählt im Gespräch mit der „Bild“: „Papa wird im Publikum sitzen, Mama auch! Papi hat mich ja auch beim letzten Mal schon unterstützt. Er hat gesagt: Ich werde natürlich wieder dabei sein! Er ist ja auch so ehrgeizig.“

Große Pläne für den Gewinn

Doch wie lebt es sich eigentlich mit solch einem berühmten Nachnamen? Lilli sagt: „Es hat auf jeden Fall seine Vorteile. Ein bekannter Nachname öffnet viele Türen, selbst durchgehen muss man dann aber trotzdem.“ Auch Luna teilt diese Meinung, wie sie gegenüber der „Bild“ erklärt: „Man muss selbst für seinen Erfolg arbeiten. Es haben auch Leute Vorurteile. Ein berühmter Nachname ist Fluch und Segen zugleich. Gerade bei unserem Vater, der auch polarisiert. Nicht jeder findet das gut.“

Weiter ergänzt sie: „Viele denken sich, dass die Töchter von Til Schweiger arrogant sein müssen und wollen nichts mit uns zu tun haben. Es gibt beide Seiten. Am Ende sind wir aber eigene Persönlichkeiten. Wir haben uns unsere Eltern ja nicht ausgesucht.“ Lilli ergänzt: „Aber wir sind trotzdem stolz auf unsere Eltern!“ Dem kann Schwester Luna nur zustimmen: „Wir sind stolz wie Bolle auf unseren Vater! Vor allem sind wir einfach dankbar, dass wir das Glück haben, dass es uns so gut geht und wir alle gesund sind.“

100.000 Euro winken den Gewinnerinnen von „Schlag den Star“. Und Luna und Lilli wissen schon genau, was sie damit anstellen würden. Luna erklärt: „„Papa hat uns sehr bodenständig erzogen. Wir müssen schon lange finanziell auf eigenen Beinen stehen.“ Und: „Jeder, der Pferde besitzt, weiß, welche finanzielle Verantwortung man dafür trägt. Deswegen würde ich, wie immer, alles in meine Pferde investieren, dass es ihnen gut geht.“ Auch Lilli hat bereits konkrete Pläne: „Ich würde meine Werkstatt ein Stück weit damit finanzieren. Und einen Urlaub würde ich mir auch gerne gönnen.“

„Schlag den Star“ wird so zum Schauplatz eines echten Familienmoments. Mit Unterstützung von Til Schweiger und dem gemeinsamen Ehrgeiz der Schwestern wird der Abend zur Kombination aus Unterhaltung, Teamwork und persönlicher Geschichte. Für Fans der Sendung ist damit klar: Diese Folge von „Schlag den Star“ dürfte besonders emotional werden – und vielleicht auch unvergesslich.